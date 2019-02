Verdict

Judecătorii de la Tribunalul Suceava s-au pronunţat ieri într-un dosar mai vechi de luare de mită şi abuz în serviciu în care au fost implicaţi poliţişti de la Vadu Moldovei şi Fântâna Mare. Principala persoană vizată de anchetă a fost Florin Avrămiuc, care era şef al Postului de Poliţie Vadu Moldovei, şi Daniel Vîrvara, şef al Postului de Poliţie Fântâna Mare.

Magistraţii au decis ca Florin Avrămiuc să fie condamnat la 5 ani, 7 luni şi 16 zile de închisoare cu executare, pedeapsă rezultată din trei condamnări de câte 2 ani şi 8 luni pentru fapte de luare de mită şi două condamnări de câte 1 an, 9 luni şi 10 zile pentru abuz în serviciu. Mai trebuie spus că pentru alte şapte fapte de abuz în serviciu Florin Avrămiuc a fost achitat.

În cazul lui Daniel Vîrvara pedeapsa este de 2 ani şi 8 luni cu suspendare sub supraveghere pentru infracţiunea de luare de mită. Pentru o altă faptă de luare de mită şi pentru trei fapte de abuz în serviciu el a fost achitat.

Soluţia de ieri nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

În acelaşi dosar au mai fost judecate şi alte persoane pentru care procesul a ajuns la final şi s-au dat şi soluţiile definitive. Costel Maftei, agent în cadrul Secţiei 1 de Poliţie Rurală Vadu Moldovei la data comiterii faptelor, a fost condamnat la 2 ani şi 8 luni închisoare pentru luare de mită, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. Printre altele, acesta va avea de prestat 100 de zile de muncă în folosul comunităţii. Dumitru Baciu şi Gheorghe Holotă, identificaţi şi trimişi în judecată ca mituitori, au primit 1 an şi 6 luni, respectiv 1 an şi 4 luni de închisoare, suspendate sub supraveghere.

Cei trei poliţişti au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru un total de 19 infracţiuni. Cele mai multe îl vizează pe Florin Avrămiuc şi sunt legate de şoferi care au scăpat de amenzi sau dosare penale. Poliţistul care a mers pe varianta recunoaşterii avea cele mai puţine capete de acuzare, respectiv o infracţiune de luare de mită şi una de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite. Dacă pentru prima a fost condamnat, pentru a doua a fost achitat.

Mecanismul infracţional

Printre altele, şefii de post Avrămiuc şi Vîrvara sunt acuzaţi că, pe 8 noiembrie 2015, au depistat în trafic un autoturism condus de un minor care era însoţit de tatăl său. Deşi trebuiau să întocmească dosar penal pe numele ambilor (primul pentru conducere fără permis, al doilea pentru încredinţarea unui vehicul unei persoane fără permis), agenţii nu au întocmit nici un raport. Din ancheta procurorilor rezultă că Dumitru Baciu, tatăl minorului de la volan, cel condamnat ieri, i-a dat suma de 200 de lei lui Daniel Vîrvara, care a împărţit banii cu celălalt agent.

Anchetatorii au probatoriu legat şi de o luare de mită mult mai consistentă. Pe 18 decembrie 2015, echipajul format din Florin Avrămiuc şi Costel Maftei a oprit pentru control un autotren încărcat cu cherestea al cărui şofer nu deţinea documente de provenienţă. În mod normal, trebuiau anunţate organele silvice, în vederea confiscării materialului lemnos, iar şoferul să fie amendat.

„În schimb, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au primit suma de 4.000 de lei de la o altă persoană (chemată în ajutor de proprietarul materialului lemnos), care le-a promis celor doi agenţi de poliţie în primă fază remiterea sumei de 1.000 de euro cu titlu de mită, apoi a purtat negocierile şi a remis suma de 4.000 de lei inculpatului Maftei Costel, suma fiind împărţită ulterior în mod egal de cei doi inculpaţi”, au explicat procurorii într-un comunicat de presă.