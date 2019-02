Sentinţă

Suceveanul Florin Mircea Buliga, de 43 de ani, cel care a îngrozit o ţară întreagă după ce şi-a ucis soţia şi cei doi copii, şi-a aflat pedeapsa. Tribunalul Braşov l-a condamnat la închisoare pe viaţă pentru triplul asasinat din martie 2018. În plus, i-a fost revocată şi suspendarea de la o condamnare anterioară, de 1 an de închisoare, pentru consum de droguri.

Instanţa a mai decis să-l oblige pe Florin Mircea Buliga şi la plata a câte 75.000 de euro pentru mama şi tatăl femeii pe care a ucis-o şi echivalentul în lei al sumei de 45.000 de euro pentru sora femeii decedate. Soluţia Tribunalului Braşov nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Braşov.

Filmul tragediei începe în dimineaţa zilei de 26 martie 2018, când Florin Mircea Buliga a mers la serviciu, unde a stat până la prânz, iar mai apoi s-a deplasat la Mănăstirea de la Şinca Veche, la 50 de km de Braşov. Aici a stat aproximativ 45 de minute, s-a rugat şi a asistat la o prezentare pe care o măicuţă o ţinea pentru un grup de turişti.

S-a întors spre Braşov, iar pe drum s-a oprit şi a încercat să se sinucidă cu un cuţit de vânătoare pe care îl avea în autoturism. Pentru că rana s-a dovedit superficială, bărbatul a plecat spre Braşov, unde a oprit la o piaţă din centrul oraşului, de unde a cumpărat o orhidee albă.

Ultimele ore de viaţă ale soţiei şi ale celor doi copii

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov care au instrumentat dosarul privind uciderea celor trei membri ai familiei Buliga, criminalul a povestit că a ajuns acasă la ora 21.30. Aici i-a spus soţiei că a vrut să se sinucidă, dar femeia nu a vrut să îl asculte. Bărbatul le-a povestit procurorilor că mai apoi femeia i-ar fi spus că nu se simte bine, iar Florin Mircea Buliga i-a sugerat să-i facă un masaj folosind o masă specială pe care o aveau într-un dormitor.

„A povestit în timpul audierilor că a aşteptat ca femeia să adoarmă pe masa de masaj şi apoi a înjunghiat-o de trei ori în piept cu acelaşi cuţit cu care a încercat şi să se sinucidă. A învelit-o apoi cu o pătură şi i-a aşezat pe piept orhideea albă. În tot acest timp, el susţine că fiul său era îl altă cameră şi se juca la calculator. A mai povestit că s-a mai rugat un timp, după care şi-a sunat fiica, iar fata i-a spus că vine imediat acasă. Odată ajunsă la domiciliu, fata i-a spus că este obosită şi că merge la culcare. A mai aşteptat până la ora 24.00, după care şi-a înjunghiat fiica de opt ori tot în zona inimii. Apoi a mers în camera băiatului, pe care l-a înjunghiat de trei ori. A lăsat cuţitul pe patul băiatului“, a declarat Daniel Dancă, procurorul de caz şi prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.

În jurul orei 01.00, bărbatul a părăsit locuinţa şi a plecat la sediul firmei sale din Centrul Civic al Braşovului, unde a stat până marţi dimineaţă. În zori şi-a sunat o verişoară din Bucureşti şi i-a spus ce a făcut, dar nu a fost crezut. A apelat un prieten, căruia i-a povestit despre crime şi pentru că nu era crezut a insistat. Florin Mircea Buliga a fost convins de către prietenul căruia i s-a confesat să meargă la poliţie. Cu hainele pline de sânge, bărbatul a intrat la ora 13.30 în sediul poliţiei, unde s-a predat. A fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat pentru 30 de zile.

În ziua în care s-a predat la poliţie, Florin Mircea Buliga a spus că le-a făcut un bine celor trei suflete răpuse şi că după ce i-a înjunghiat a luat legătura telepatic cu ei.

Ce a povestit criminalul în timpul anchetei

Suceveanul le-a povestit anchetatorilor despre acele momente în care şi-a măcelărit familia cu sânge rece, iar o parte dintre mărturiile sale sunt de-a dreptul şocante.

„Nu am premeditat niciodată să-mi omor familia, iar la momentul respectiv este un gol spaţio-temporal care nu poate fi reprezentat şi abia acum încerc să-l înţeleg. După experienţa pe care am avut-o la Jilava (unde a fost încarcerat pentru expertiza psihiatrică - n.n.) şi în urma discuţiilor purtate cu alte persoane din mediul penitenciar aflate într-o situaţie asemănătoare mie, în prezent nu mai cred în ideile pe care le afirmam legat de moartea mea care ar fi trebuit să se petreacă la o anumită vârstă şi nici celelalte teorii legate de simbolistica cifrei 6 şi celelalte aspecte menţionate anterior. Sunt de acord şi am să accept decizia care va fi luată de către justiţie în cazul meu. În prezent nu mai sunt stăpânit de idei de sinucidere, iar motivele de sinucidere avute după comiterea faptei, dar şi în timp ce mă aflam în arest, nu le mai am. (...) Ce s-a întâmplat în zilele dinaintea şi ulterior comiterii faptelor pentru mine sunt învăluite în ceaţă şi nu-mi pot explica prea bine de ce am acţionat în acest fel. Regret suferinţa provocată părinţilor soţiei mele şi tuturor persoanelor apropiate mie şi a cunoscuţilor copiilor mei şi nu ştiu cum aş putea să le cer iertare pentru suferinţa produsă”, este declaraţia lui Florin Mircea Buliga.

Un minijurnal cu relatări halucinante

Un minijurnal ţinut de Florin Mircea Buliga arată că totul a fost bine planificat.

Informaţiile au fost furnizate de cotidianul Evenimentul Zilei, care dezvăluie ce ar fi scris bărbatul:

„26.03.2018 (trei rânduri şterse – n.r.)

Astăzi Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută!

Au plecat înaintea mea, aş fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuţitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

Fila a 2-a

„Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, şi noi sclavi pe el. Am înţeles că suntem fiinţe de lumină, dar am ajuns în Babilon, nimeni nu se mai înţelege cu nimeni, cuvintele aruncate sunt foarte des grele, chiar şi în familie.

Familiile sunt dezbinate, fugiţi din ţară, ţara este sărăcită maxim, nimic nu mai are valoare, doar banii (scrie „fraţii tăi” şi apoi şterge – n.r.) toţi fug după bani şi apoi vor sănătate. Am văzut aproape 11 ani cum oamenii”

Fila a 3-a

„uită că mai importantă este sănătatea sufletului. Pe el îl uită complet, se gândesc că e ceva acolo care se duce undeva, indiferent (cuvânt şters – n.n.) unde. Am văzut ieri la mănăstirea Şinca Veche cum un” (textul nu are final - n.r.).

Din acest jurnal lipseşte finalul, descrierea revelaţiei de la Grota Dorinţelor, de la mănăstirea vizitată de bărbat înainte de a le lua viaţa celor trei membri ai propriei familii.