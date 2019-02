Cultural

În perioada 14 - 21 februarie, la Muzeul de Istorie este deschisă expoziția itinerantă Caravana Eroilor, despre martirii români din temnițele comuniste, organizată de Asociația Ortodoxia Tinerilor, Platforma Civică împreună, Asociația Bucovina Profundă, Parohia Tișăuți, Asociația Brațe pentru cer și Muzeul Bucovinei. Cu această ocazie se deschide și o expoziție de icoane pe sticlă și cusături cu motive tradiționale, realizate de copii și tineri, participanți la atelierele practice din cadrul Taberei din pridvorul satului, organizată de parohia Tișăuți, sub binecuvântarea Arhiepiscopiei Sucevei și Bucovinei. Programul taberei din perioada 3 - 7 februarie a oferit copiilor numeroase ateliere de lucru: atelier de patiserie, de poveşti, atelier de sculptură, de împletituri de nuiele, atelier de pictat icoane pe sticlă, de cusături, atelier de teatru etc. Activităţile s-au desfăşurat la şcoala din Tişăuţi, sub supravegherea voluntarilor taberei. Printre organizatori s-au numărat preotul Mircea Bejenar, Aura Iuliana Bejenar, Mihaela Mihordea de la Asociatia „Împreună” - filiala Suceava, prof. desen Alexandra Munteanu, prof. religie Alina Lăzăreanu. În cadrul manifestării de duminică, 17 februarie, de la ora 17:00, în sala de conferințe de la Muzeul de Istorie va avea loc simpozionul cu tema Comunismul: cea mai mare traumă în familia neamului românesc și premiera filmului documentar Viața părintelui Justin Pârvu.