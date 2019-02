Protest inedit

Unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri suceveni, atât în judeţ, cât şi în întreaga ţară, Ştefan Mandachi, proprietarul lanţului de restaurante Spartan, precum şi al altor afaceri de succes, a găsit un mod inedit de a-şi exprima nemulţumirea faţă de lipsa autostrăzilor în România. Aşa cum singur declară, după ce a aflat că Suceava va beneficia de o autostradă abia în anul 2026, Ştefan Mandachi a decis să ia atitudine faţă de lipsa autostrăzilor în întreaga ţară. Protestul este unul cât se poate de inedit, Ştefan Mandachi tipărind câteva milioane de afişe şi şerveţele cu mesajul „România vrea autostrăzi”, care au fost distribuite în toate restaurantele Spartan din ţară. Astfel se face că fiecare client al acestor restaurante, din întreaga ţară, îşi va primi comanda pe o tavă pe care va găsi un afiş şi şerveţele cu mesajul „România vrea autostrăzi”. „Am printat peste trei milioane de afişe pe care le-am livrat clienţilor pe tăvile din restaurantele din toată ţara, imprimate cu <România vrea autostrăzi>. De asemenea, am printat alte câteva milioane de şerveţele personalizate cu acelaşi mesaj, pe care le transport spre restaurantele din ţară cu camioane care circulă pe străzi mai proaste decât în Bosnia şi Herţegovina”, a spus omul de afaceri sucevean.

Ştefan Mandachi spune că nu face politică, însă nu poate să nu constate faptul că vinovaţi de lipsa autostrăzilor din România sunt toţi cei care au condus această ţară. „În 2008 se băteau cu pumnii în piept că vom avea o stea de autostrăzi în toată România până în 2016. Am stat zen cu toţii, cu botul pe lăbuţe, timp în care au murit nevinovaţi pe drumuri prieteni, colegi, rude. Din 2008, în China, Dubai, Polonia, Ungaria, Croaţia, Cehia, Slovenia s-au construit sute de mii de kilometri de autostrăzi. Nu fac politică, nu sunt activist, nu fac parte din nici o organizaţie, mişcare sau asociaţie. Sunt Ştefan Mandachi. Nici cel mai frumos, nici cel mai corect, nici cel mai fericit om”, a spus Ştefan Mandachi, el precizând că deţine o companie cu 450 de salariaţi, pe care a construit-o de la zero.

„Dacă-i spun unui angajat că îi ofer condiţii mai sigure, mai bune şi mai bănoase începând cu 2026, îmi dă şi două palme şi pleacă de ieri din firmă. În schimb, statul îmi cere fix pe 25 să achit integral, pe loc, taxe şi impozite, dar îmi oferă condiţii normale din 2026”, a mai spus omul de afaceri sucevean.

El a precizat că în întreaga ţară funcţionează 41 de restaurante Spartan, iar actuala reţea rutieră din România face ca transportul să fie extrem de greu şi scump. „În firmă avem foarte multe posturi, de la director general până la măturător. În ordine ierarhică, fiecare salariat se subordonează superiorului, iar superiorul şefului său şi tot aşa. Avem instalatori, şefi de raioane, magazioneri, contabili, auditori, şefi de departamente, manageri locali, manageri zonali, inspectori, directori generali, directori executivi etc. În această ierarhie, multe dintre persoanele care lucrează pentru compania mea nu le cunosc şi nu le-am văzut niciodată. Eu locuiesc în Suceava, dar am oameni care lucrează în Turnu Severin sau Constanţa, cărora, din păcate, nu am reuşit încă să le strâng personal mâna”, a spus Ştefan Mandachi, el precizând că una dintre cauze este şi aceea că de la Târgu Jiu la Botoşani, în momentul de faţă, circulând legal, distanţa este parcursă în nu mai puţin de 15 ore.

Ştefan Mandachi: Aşa cum eu decid în SRL-ul meu, aşa şi o mână de oameni au decis pentru SRL-ul România

Ştefan Mandachi a făcut o legătură şi între modul în care se conduce o companie, care sunt responsabilităţile celui care o conduce şi cine ar trebui să răspundă pentru lipsa autostrăzilor din România. „Conduc compania mea de şapte ani. Cine este responsabil pentru toate performanţele? Cine este vinovat pentru toate pierderile, lacunele, dezordinea, haosul, risipa? Eu. Atât. Aşa cum eu decid în SRL-ul meu, aşa şi o mână de oameni au decis pentru SRL-ul România. Din 1989, astăzi trăim cel mai prosper moment al istoriei României. Dar cel mai prosper moment al istoriei trăiesc 90% din ţările lumii. De aceea, când se amestecă autostrăzile cu justificarea că suntem în cel mai bun moment al istoriei sunt luat de prost”, a mai spus proprietarul restaurantelor Spartan.

El a amintit de faptul că într-un singur an în România mor 2.000 de oameni în accidente rutiere, cei mai mulţi fiind, conform statisticilor, în judeţul Suceava. „Din două mii de oameni, măcar unul moare nevinovat pe drumuri! De ce să moară un om nevinovat din cauza drumurilor? Nu vreau să stau la doi metri sub pământ, aşa că mă întreb, în SRL-ul numit România, cine anume se face vinovat pentru că n-am un singur centimetru de autostradă în Moldova şi riscul de a deceda nevinovat în trafic este cel mai ridicat?”, se întreabă Ştefan Mandachi.

Omul de afaceri sucevean spune că dacă în firma sa nu răspunde recepţionerul că electricianul nu şi-a primit banii, ci doar el personal, după acelaşi raţionament, vinovaţi de faptul că „eu risc să mor pe drumuri în 2019” sunt 19 oameni, respectiv patru preşedinţi şi 15 prim-miniştri ai României, care au condus ţara începând din 1990. „Pe de altă parte România se află în cel mai dezvoltat moment din punct de vedere economic din istoria sa şi datorită celor 19. Dar şi datorită mie, datorită nouă. Dar aici nu vorbim despre economie, ci despre autostrăzi, care dacă ar exista ar putea să tripleze puterea noastră economică”, a mai precizat Ştefan Mandachi.

El a dat asigurări că acţiunile sale prin care protestează faţă de lipsa de autostrăzi în România nu se vor opri doar la afişele şi şerveţelele pe care le distribuie în restaurantele Spartan.