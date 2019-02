Proiect doar pe hârtie

Masa caldă promisă de guvernanţi elevilor din comuna Moldova Suliţa, în cadrul programului cu acelaşi nume, a rămas doar pe hârtie în acest an şcolar.

Proiectul prin care Guvernul încearcă să limiteze abandonul şcolar prin înlocuirea programului ”Corn şi lapte” cu programul ”O masă caldă pe zi” se desfăşoară în continuare cu mari dificultăţi, astfel că nici la cinci luni de la începerea şcolii pacheţelele alimentare nu au mai ajuns la elevi.

De altfel, an de an, programul s-a blocat în metodologii şi legislaţii, pornind de fiecare dată cu întârzieri semnificative.

Pentru anul şcolar în curs, normele de aplicare au fost publicate în Monitorul Oficial abia la începutul acestei săptămâni. Mai este un drum lung până când elevii vor lua masa la şcoală pentru că, de acum, urmează ca primăriile să demareze licitaţiile şi achiziţiile, proceduri consumatoare de timp care vor întârzia şi mai mult acest program.

Petru Jecalo, primarul din Moldova Suliţa, a spus că a demarat licitaţia şi speră ca sumele necesare proiectului să fie cuprinse în bugetul din acest an.

„Sperăm că vor fi prinse sume în buget pentru pacheţelul elevilor. E un program bun, o iniţiativă bună, care însă nu e pusă în practică aşa cum ar trebui. Și anul trecut au fost întârzieri mari, am început distribuţia pachetelor în primăvară. Un lucru bun este că din acest an programul va fi organizat pe an calendaristic, nu pe an şcolar, cum a fost până în prezent. Ce facem acum va fi valabil până la finele lui 2019, nu doar până în iunie”, a arătat primarul Petru Jecalo.

Intenţii bune, implementare eşuată

Singura şcoală din judeţul Suceava inclusă în programul Ministerului Educaţiei este cea din comuna Moldova Suliţa, unde învaţă circa 250 de elevi. În anul şcolar trecut, programul a funcţionat doar trei luni de zile, din martie până în iunie, pachetele fiind livrate în regim de catering, elevii primind câte un sandviş de la o unitate de alimentaţie publică din Câmpulung Moldovenesc. Pentru acest an, valoarea pachetului alimentar este de 10 lei.

La nivel naţional, 50 de unităţi şcolare sunt incluse în „Masă caldă în şcoli”.

Dela un program pilot, pentru care se doreşte extinderea la nivel naţional, aşteptările au fost mai mari în ceea ce priveşte organizarea.

Intenţia era ca elevii să primească o masă caldă, însă cum cele mai multe şcoli incluse în proiect nu au cantină şi nici sală de mese, masa caldă a fost de fapt, în cele mai multe dintre şcoli, rece.