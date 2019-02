Carieră militară în familie

Trei surori din Ardeal au decis să urmeze aceeași carieră, alegând să îmbrace haina militară.

Chiar dacă în prezent învață la sute de kilometri depărtare una de alta, toate au optat pentru Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc pentru a-și începe cariera în Armata Română.

Alexandra, Oana și Ana Hoza sunt din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, toate trei fiind eleve merituoase ale colegiului câmpulungean.

Alexandra, cea mai mare dintre surori, a ales uniforma militară din 2011, inspirându-le și pe celelalte două mezine ale familiei, care i-au călcat pe urme.

Mulți însă le prevesteau o carieră artistică, pasionate fiind de muzică, dar tinerele au ales un alt drum, unul mult mai anevoios, cu multe responsabilități, dar plin de satisfacții.

Alexandra și Oana, primele admise la Militar

Startul alegerii uniformei militare l-a dat Alexandra Hoza, în urmă cu opt ani anunțându-și familia cu privire la hotărârea ei. Decizia a fost una neașteptată pentru cei apropiați, însă, ambițioasă și perseverentă din fire, tânăra a știut că liceul militar este alegerea potrivită pentru ea.

„De când mă ştiu am fost foarte ambiţioasă. De fiecare dată când am vrut să fac ceva, am luptat până mi-am atins scopul. Aşa că nu am avut probleme la admitere”, a mărturisit Alexandra pentru trustul de presă al Ministerului Apărării Naționale (www.presamil.ro).

Alexandra a absolvit Colegiul Militar Câmpulung Moldovenesc în 2015, promovând examenul de bacalaureat cu 9,59. A ales Institutul Medico-Militar din Târgu Mureş, tânăra povestind că: „Asta am simţit că mă caracterizează şi nu credeam că mi se potriveşte altă academie. Nu m-am gândit niciodată să ies din sistemul militar. Dacă nu luam admiterea, aveam de gând să încerc până reuşesc, variantă de rezervă nu am avut”.

Microbul l-a transmis și surorii sale Oana, cu un an mai mică decât ea, care i-a urmat exemplul, cucerită fiind de poveștile din viața de cadet, cu toate că, de ani buni, cocheta cu muzica populară.

Cât despre alegerea liceului câmpulungean, Oana spune că o caracterizează ordinea și disciplina, astfel că s-a integrat ușor noilor reguli și noului stil de viață.

Cu rezultate bune la matematică și fizică pe timpul anilor de liceu, studenta sergent Oana Elisabeta Hoza este acum în anul al III-lea la Academia de Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureşti.

A fost admisă prima, cu media 9,92, la specializarea Materiale energetice şi apărare CBRN (Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare). După absolvire, ar vrea să lucreze la Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, cu care a mai colaborat.

Ana, mezina visătoare, îndrăgostită de folclor

Ana este mezina familiei, tânăra fiind admisă în 2017 la Colegiul Militar din Câmpulung Moldovenesc, cu media 9,50.

Este optimistă, visătoare, însă deja cu două surori în structura militară, decizia pentru liceul militar nu a mai surprins pe nimeni.

„Nu exista altă variantă pentru mine. Dacă nu reuşeam admiterea, încercam din nou anul următor. Eram extraordinar de dornică de a intra în sistemul militar. Am observat și eu, când am intrat în acest colegiu, că sunt o mulţime de lucruri frumoase pentru care merită să alegi cariera militară: relaţia dintre colegi, dintre elevi şi cadre militare, profesori, îmi plac foarte mult și proiectele dezvoltate de colegiul nostru”, a mărturisit Ana pentru www.presamil.ro. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureştieste deocamdată prima variantă pe care Ana o ia în calcul pentru studiile superioare.

Ana însă nu a renunțat la pasiunea sa pentru folclor și participă, când are ocazia, la competiții de profil. În toamna anului trecut, Monitorul de Suceava consemna reușita elevei în cadrul Festivalului Concurs Naţional de interpretare a cântecului popular „Angela Moldovan", de la Iași, unde a prins un loc pe podium.