„Bune practici”

Fiecare cartier din municipiul Suceava are cel puţin o stradă intens circulată, care este complet distrusă. Lucrările de proastă calitate, lipsa lucrărilor de întreţinere, intervenţiile de mântuială în asfalt, alternanţa îngheţ/dezgheţ şi folosirea sării împotriva poleiului s-au împletit şi dau oraşului un aspect selenar. De departe, cea mai nenorocită este strada Eroilor, din cartierul Burdujeni, dar nici Amurgului nu arată mai bine. După ninsoarea de ieri, craterele pline de apă şi nămol s-au transformat în capcane pentru cei care nu ştiu repartiţia gropilor şi încadrarea lor după adâncime.

Locuitorii de aici spun că nu-şi mai amintesc când s-a turnat asfalt ultima oară, dar ştiu bine de câte ori sunt obligaţi să viziteze service-urile auto pentru reparaţii la maşini. Angelica Crihan ne spune că de cinci ani locuieşte pe strada Eroilor, dar în această perioadă n-a văzut vreodată să se toarne asfalt. „S-au făcut doar mici reparaţii, după ce s-au pus ţevile de apă şi de gaz”, ne-a declarat ea.

Spre Iţcani, pe strada Gheorghe Doja, de la marginea trotuarului până în mijlocul şoselei se întind bălţile, astfel că fiecare autovehicul care trece ridică o perdea densă de apă murdară spre vecinii de trafic, alte vehicule şi pietoni care au ghinionul să fie în dreptul lui. După Centrofarm, încep gropile. N-ai cum să le ocoleşti, te străduieşti doar să estimezi cât mai rapid adâncimea, pentru a nu rămâne cu roata blocat în asfalt. Pe strada Aurel Vlaicu, tot în Iţcani, o arteră foarte circulată pentru că merge spre gară, asfaltul e brăzdat de caverne, ca după război.

În Obcini, strada Staţiunii e plină de vizuini, iar strada Traian Ţăranu este o mlaştină în care o mână nevăzută a plantat din loc în loc depresiuni în care cei care se aventurează pe aici pot face popas.

În cartierul George Enescu, două străzi care preiau o mare parte din traficul auto şi pietonal din zona Pieţei Mici, a Universităţii şi a spitalului, respectiv aleile Saturn şi Venus, au cavernă lângă cavernă, ca plămânii unui fumător. Drumurile forestiere prin munţi sunt mai netede ca cele două străzi cu nume de planete.

Cu 30 de milioane de lei, Lungu promite asfaltarea de calitate a 100 de străzi din oraş

Nici măcar centrul oraşului nu arată mai bine. Dalele de granit de pe esplanada Palatului Administrativ joacă sub tălpi şi sub roţi, deşi lucrarea este destul de nouă, fiind finalizată în 2014. Garanţia însă s-a încheiat, aşa că primăria trebuie să umble la propriul buget pentru a face reparaţii.

Pe toate aceste străzi şi multe altele din municipiul reşedinţă de judeţ oamenii circulă zilnic resemnaţi, pe jos sau cu maşina, iar gândurile lor se îndreaptă, firesc, spre administraţia locală.

Întrebat care sunt planurile acesteia pentru a avea străzi circulabile, primarul Ion Lungu ne-a declarat, ieri, că ştie despre starea dezastruoasă a străzilor amintite şi a multor altora, dar că lucrurile se vor rezolva încă din acest an. Lungu a declarat că municipalitatea are cel mai mare buget, din 1990 încoace, pentru reparaţii străzi, de 30 de milioane de lei (300 de miliarde de lei vechi). Pe lângă suma foarte mare, a afirmat primarul, contractul pentru reabilitarea străzilor a fost semnat cu o asociere de patru firme care au capacitatea să execute lucrările şi, la fel de important, municipalitatea nu are datorii către acestea.

„Vrem să recuperăm tot ce nu s-a făcut în aceşti ani. Mi-am propus să asfaltăm 100 de străzi din oraş, ceea ce înseamnă 30% din reţeaua stradală, dar asfaltări făcute cum trebuie, nu pus două plombe. Vrem să facem un lucru serios, adică ei lucrează şi noi plătim”, a afirmat primarul Sucevei.

În ceea ce priveşte esplanada, potrivit primarului aceasta a fost distrusă de vehiculele grele participante la paradele militare. „Această zonă a fost proiectată ca pietonal şi doar temporar să fie folosită de autoturisme. Iniţial granitul de pavaj era de 6 cm, am decis să punem de 8 cm, dar asta era pentru autoturisme, nu pentru tancuri şi celelalte vehicule de mare tonaj care au fost amplasate sau au trecut pe acolo”, a spus Ion Lungu. El a subliniat că la Direcţia Domeniul Public al municipiului au fost deja achiziţionate plăcile de granit pentru reparaţii, iar firma Symmetrica „aşteaptă doar vremea bună pentru a se apuca de lucru”. „Până la Paşti vrem să terminăm reabilitarea zonei centrale”, a precizat Ion Lungu.

Aşadar, sucevenii trebuie să-şi exerseze răbdarea şi să spere ca de data aceasta lucrurile să fie făcute temeinic şi pe termen lung, că nu vor mai avea parte de asfalt care să ţină cât o iarnă.