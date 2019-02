Nenorocire

Un grav accident de circulaţie s-a produs la primele ore ale dimineţii de vineri, 8 februarie, pe drumul naţional 2E, în comuna Cornu Luncii, în zona localităţii Sasca Nouă. Un microbuz marca Mercedes Sprinter înmatriculat în Iaşi, care transporta oameni în Italia, a intrat pe contrasens şi a lovit o furgonetă, marca Ford Tranzit, folosită pentru transportul laptelui. Impactul a fost unul extrem de puternic şi s-a soldat cu moartea a două persoane şi rănirea altor şapte.

Practic, toate persoanele aflate în cele două maşini au suferit leziuni, şi, din păcate, pentru două dintre ele nu s-a mai putut face nimic. Este vorba de Gavril Pohoaţă, de 53 de ani, din Capu Câmpului, bărbatul care conducea regulamentar furgoneta, respectiv Eugenia Grosu Ursu, de 59 de ani, din Paşcani, pasageră în microbuz.

Impactul s-a produs pe o secţiune de drum dreaptă şi a fost cauzat de explozia unui cauciuc al microbuzului. Pe de altă parte, trebuie spus că microbuzul circula cu o viteză foarte mare, peste limita admisă.

Acul kilometrajului s-a blocat la 110 km/h, cu menţiunea că aceasta era viteza în momentul ciocnirii. Mai trebuie spus că până să lovească furgoneta, microbuzul a rulat aproximativ 200 de metri pe jantă, ceea ce înseamnă că în momentul exploziei viteza de circulaţie era mult mai mare, probabil 130-140 km/h, sau chiar mai mult.

La volanul microbuzului era un tânăr de 28 de ani, din Paşcani, Răzvan Gheorghiţă Ungureanu. Acesta fost testat cu etilotestul şi s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice.

Pe de altă parte, microbuzul morţii era unul de 12+1 locuri, care fusese modificat la capacitatea de 8+1 locuri. Această modificare a fost făcută cu scopul de a scăpa de prevederile legale din domeniul transportului de călători.

În mod normal, un microbuz cu capacitatea 12+1 locuri trebuie verificat ITP o dată la jumătate de an, este dotat cu tahograf şi are viteza de circulaţie limitată la 100 km/h. Or, prin modificările aduse, microbuzul nu putea realiza legal transport internaţional de persoane. Cursa de ieri dimineaţă dinspre Paşcani spre Italia era clandestină, de aici şi lipsa de siguranţă pentru persoanele transportate.

Din păcate, microbuzul din Paşcani nu este un caz singular pe şoselele din Suceava şi din România. Transportatorii autorizaţi spun că numai în judeţul Suceava numărul celor care efectuează astfel de curse este de cel puţin 100.

Două victime sunt în stare foarte gravă, patru au multiple traumatisme, dar sunt în stare stabilă

Având în vedere gravitatea situaţiei, a fost activat planul roşu de intervenţie, iar la faţa locului au fost trimise numeroase echipaje de salvare, mai exact 7 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Județean Suceava, o ambulanţă SMURD şi modulul de descarcerare.

Bilanțul răniților este unul dramatic: unul dintre răniți, în vârstă de 38 de ani, a suferit multiple traumatisme și din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a fost dus de medici direct în sala de operație de la Neurochirurgie. Altul, în vârstă de 47 de ani, a ajuns la spital în comă de gradul II, cu multiple leziuni la cap, coloana cervicală și torace, cu hemoragii intracraniene și a fost operat de neurochirurgul Anatolii Buzdugan tot ieri; un al treilea tânăr, în vârstă de 28 de ani, cu luxație de șold și fractură de bazin, a fost operat de echipa de chirurgi de la Ortopedie. Celelalte trei victime au suferit, de asemenea, multiple traumatisme, dar se aflau în stare stabilă: un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral și plăgi în zona capului; un bărbat în vârstă de 63 de ani are ambele oase ale antebrațului drept fracturate și fractură de gambă, iar o femeie de 62 de ani a suferit leziuni la un picior și la șold.

DN 2E, în zona Cornu Luncii, un adevărat drum al morţii

Drumul Naţional 2E, în zona Cornu Luncii, pare un adevărat drum al morţii. În octombrie 2017, în aceeaşi zonă, 6 persoane şi-au găsit sfârşitul după ce un şofer băut a intrat pe contrasens şi a lovit o maşină în care se aflau mai multe persoane care mergeau la Iaşi, la Sfânta Parascheva.

Şi în acest caz a fost vorba de viteză excesivă, acul kilometrajului blocându-se la 130 km/h. Cel care a provocat tragedia, Alexandru Vasile, din Sasca Mare, aflat la volanul unui VW Golf, era sub influenţa băuturilor alcoolice şi a intrat pe contrasens lovind în plin un VW Touran, condus de preotul Petru Gavril, în vârstă de 35 de ani. Preotul mergea spre Iaşi, alături de soţie, cei patru copii, sora şi cumnatul său.

Numărul celor din familia Gavril care au sfârşit în acest accident a fost de cinci: tatăl, preotul Petru Gavril, două fiice ale sale, Anastasia, de 10 ani, şi Anisia, de 6 ani, sora preotului, Aurora Şandru, şi soţul acesteia, Cătălin Şandru. Ceilalţi doi copii, Alexia şi Ioan, au fost de asemenea răniţi, dar din fericire au suferit leziuni mai uşoare şi au scăpat cu viaţă, în timp ce soţia preotului, Maria Gavril, a suferit rănit grave, dar a supravieţuit ca prin miracol.

În accident şi-a pierdut viaţa şi şoferul vinovat, astfel încât numărul total al persoanelor decedate a fost de şase.

În mai puțin de 40 de zile, de la începutul acestui an, șase oameni și-au pierdut viața în accidente rutiere pe raza județului Suceava.