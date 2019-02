Supărare

16 părinţi cu copii cu nevoi speciale s-au adunat, ieri, în faţa Prefecturii Suceava pentru a-şi manifesta îngrijorarea faţă de trecerea plăţii salariilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor de creştere a copiilor cu dizabilităţi de la bugetul de stat către bugetele locale, conform proiectului de lege a bugetului pentru 2019. Unul dintre părinţi a declarat că Guvernul nu a acordat nici un fel de garanţii că administraţiile locale vor face în continuare plata drepturilor financiare pentru aceşti copii şi acuză Executivul de lipsă de comunicare. Părinţii consideră că primăriile au fonduri insuficiente, iar asta va duce la întârzieri în plata acestor indemnizaţii - care, nu de puţine ori, sunt singura sursă de venit a părinţilor.

Deşi protestul nu a fost autorizat, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a invitat la discuţii o delegaţie a părinţilor şi a primit de la aceştia un memoriu pe care să-l transmită către Guvern. Mirela Adomnicăi a declarat că părinţii „şi-au manifestat îngrijorarea faţă de transferul plăţilor către administraţiile locale, conform proiectului de buget”. ”Prin acelaşi proiect de buget s-a transferat şi bugetarea indemnizaţiilor şi salariilor pentru însoţitori, prin majorarea cotei pe cap de locuitor, de la 750 de lei la 1.200 de lei. Părinţii sunt îngrijoraţi că primarii nu vor mai plăti aceste sume şi le-am explicat că drepturile lor financiare nu se pierd, doar instituţia prin care se face plata s-a schimbat”, a afirmat prefectul.

Ea a subliniat că nu există nici un motiv ca primăriile să nu facă plăţile integral şi la timp, similar cu achitarea salariilor propriilor angajaţi.

Menţionăm că părinţii copiilor cu nevoi speciale şi mai multe ONG-uri au demarat campanii de protest în toată ţara şi au transmis scrisori deschise către prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul Finanţelor, Orlando Teodorovici, şi ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius-Constantin Budăi, prin care sesizează „asupra încălcării grave a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii bugetului de stat 2019”.

Părinţii se tem să fie la mâna primarilor

„Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi indică faptul că sumele prevăzute de autorităţile locale pentru plata salariilor asistenţilor personali sunt alocate în proporţie de 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Or, în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019 la acest capitol Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei. În mod similar chestiunii finanţării salariilor asistenţilor personali şi finanţarea centrelor de asistenţă socială pentru 18.000 de persoane adulte cu dizabilităţi se asigură tot din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei şi la acest capitol din proiectul legii bugetului de stat”, se arată în scrisoare.

De asemenea, spun ei, faptul că autorităţilor publice locale li se cedează utilizarea 100% a sumelor colectate din impozitul pe venit, din care o parte să fie folosite pentru plata salariilor asistenţilor personali şi pentru susţinerea centrelor rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi, „nu doar că încalcă prevederile Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi dar, în condiţiile ratei crescute a şomajului din unele judeţe (ex. Teleorman, Caraş-Severin, Gorj etc.), va conduce la o practică neunitară în materia plăţilor din asistenţă socială”. „Comportamentul discreţionar al multora dintre primari a fost semnalat în repetate rânduri de persoanele cu dizabilităţi, acestea fiind deseori obligate să accepte transformarea salariului asistentului personal în indemnizaţie, uneori primindu-şi salariile cu întârziere de luni de zile”, mai spun semnatarii.