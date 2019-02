Investiţii

Primăria Dumbrăveni a anunţat public demararea unui număr de trei proiecte ambiţioase. Este vorba de investiţii în sănătate, cultură şi educaţie, trei piloni importanţi pentru comunitate.

În primul rând este vorba de construirea şi dotarea unui centru medical, investiţie realizată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2. Această policlinică se va construi în curtea actualului spital din Dumbrăveni, se vor cheltui 7.639.400 de lei şi reprezintă un obiectiv în care se va regăsi toată gama de cabinete medicale.

Un al doilea proiect extrem de important este legat de învăţământ. Este vorba de un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional şi vizează modernizarea, dotarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni.

Valoarea acestui proiect este de 2.679.174 de lei, inclusiv TVA, şi cuprinde printre altele şi schimbarea acoperişului.

Cel de-al treilea proiect se va derula prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii şi se referă la construcţia unui centru cultural. Conform proiectului, va fi construită o sală de spectacole multifuncţională cu o capacitate de 350 de locuri, săli de conferinţă şi o bibliotecă. Valoarea acestei investiţii este de 3.940.000 de lei.

Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, s-a declarat încântat de semnarea celor trei proiecte şi afirmă că este un pas important pentru dezvoltarea localităţii.

„Punem mare preţ pe cultură, educaţie şi sănătate, aşa încât mă bucur că am putut accesa fonduri pentru aceste domenii. Fireşte, nu am uitat nici investiţiile în infrastructură, iar acestea vor cuprinde atât satul Dumbrăveni, cât şi satul Sălăgeni. Eu cred că suntem pe drumul cel bun şi vreau să mulţumesc tuturor celor care au făcut posibile proiectele de dezvoltare a comunei de până acum, precum şi oamenilor din primărie cu care am o colaborare foarte bună”, a arătat Ioan Pavăl.