Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, a anunţat că a reuşit să obţină suplimentarea fondurilor care urmează să fie alocate pentru mai multe proiecte de infrastructură din judeţ. Vicepreşedinte la nivel naţional al ALDE, Alexandru Băişanu a participat, în cursul zilei de miercuri, la o serie de discuţii pe această temă cu parteneri din cadrul PSD, la care au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

După întâlnire, Băişanu a precizat că, în primul rând, în cadrul negocierilor a susţinut, cu argumente, necesitatea alocării întregii sume contractate, de 61,2 milioane de lei, pentru finalizarea lucrărilor la şoseaua de centură a Sucevei în luna iunie a acestui an. Deputatul ALDE Suceava a subliniat faptul că deşi în proiectul de buget de stat pentru 2019 s-a prevăzut alocarea a 47 de milioane de lei, în urma discuţiilor de miercuri s-a convenit ca pentru centura Sucevei să fie alocată întreaga sumă necesară pentru finalizarea investiţiei. De asemenea, Alexandru Băişanu a spus că tot în urma argumentelor pe care le-a prezentat, s-a stabilit alocarea pentru anul 2019 a unei sume de 35,3 milioane de lei pentru şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi, din totalul sumei necesare pentru finalizarea lucrărilor, de aproape 190 de milioane de lei.

Nu în ultimul rând, deputatul ALDE de Suceava a declarat că a reuşit să obţină şi alocarea de fonduri prin Legea bugetului de stat pentru 2019, respectiv un milion de lei, pentru şoseaua de centură a municipiului Fălticeni. El a explicat că suma de un milion de lei va fi folosită pentru refacerea studiului de fezabilitate, după care urmează să se aloce 200 de milioane de lei, din credite de angajament, pentru începerea investiţiei.

Băişanu: Moldova şi Bucovina au nevoie de infrastructură mare

De precizat că înainte de şedinţa cu partenerii din PSD, Alexandru Băişanu a declarat că în plenul Camerei Deputaţilor a atras atenţia Guvernului României că pentru zona Moldovei şi Bucovinei nu au fost alocate sume de bani pentru proiecte mari de infrastructură. „Declaraţia mea este un semnal de alarmă tras Guvernului României. Semnal de alarmă pe care l-am mai folosit şi pe vremea Guvernării PDL, şi pe vremea Guvernării PNL – USL, şi o fac şi acum. Lucrurile sunt foarte simple şi în văzul tuturor. Stimaţi colegi guvernanţi, dragi parlamentari, dragi colegi. În România există şi Moldova şi Bucovina. Ele există nu numai atunci când sărbătorim Centenare, ci există în fiecare zi”, a spus Băişanu.

El a arătat că marea majoritate a fondurilor pentru infrastructură se duc în Ardeal şi Bucureşti, în timp ce alocările pentru Moldova „au fost zero lei”. „Nu cred că e corect şi, dacă vrem să dăm Moldova altcuiva, vrem să o lăsăm într-o stare de înapoiere maximă, vrem să-i tăiem aripile din punct de vedere economic, turistic, al dezvoltării, haideţi să continuăm la fel. Să alocăm tot zero pe mare infrastructură în Moldova şi, cu siguranţă, domnilor care aţi guvernat România timp de 28 de ani, până acum, veţi fi foarte fericiţi şi mândri de ceea ce nu aţi făcut. Cu ghilimele, evident”, a declarat deputatul ALDE de Suceava, care a adăugat că Moldova are nevoie de infrastructură mare, cum ar fi autostrada Ungheni – Târgu Mureş sau drumul rapid Siret – Suceava – Bucureşti, dar şi de şosele de centură, cum ar fi şi cea a Sucevei.