Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a susţinut o declaraţie politică în care a arătat că proiectul Legii bugetului de stat confirmă că 2019 este al treilea an ratat al guvernării PSD -ALDE. Angelica Fădor a declarat că noua sesiune parlamentară a început în semestrul în care România deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, „dar parcă suntem în filmul <Ziua Cârtiţei>”, în condiţiile în care subiectele care ocupă agenda publică au rămas, din păcate, aceleaşi pentru coaliţia aflată la guvernare PSD-ALDE, fără nici o legătură cu agenda cetăţenilor.

„În loc să vorbim de investiţii mari pentru dezvoltare, de creşterea nivelului de trai al populaţiei, de reducerea semnificativă a numărului de români aflaţi în sărăcie, coaliţia PSD-ALDE vorbeşte doar despre ordonanţe privind legile justiţiei şi despre cum ar putea să scape preşedintele PSD, Liviu Dragnea, de dosarele penale”, a spus Angelica Fădor, care a adăugat că „am folosit sintagma coaliţia de guvernare şi nu majoritate parlamentară de guvernare pentru că aceasta şi-a pierdut deja numărul necesar pentru a avea majoritatea voturilor în Camera Deputaţilor, ceea ce confirmă că tot mai mulţi parlamentari care au crezut în promisiunile preşedintelui PSD Liviu Dragnea şi-au dat seama că nici unul dintre marile proiecte nu se va pune în practică”. Deputatul PNL de Suceava a precizat că se poate constata că situaţia devine din ce în ce mai critică şi prin prezentarea proiectului Legii bugetului pentru anul 2019, unde investiţiile pentru dezvoltare au alocate sume nesemnificative, iar sarcina Guvernului pentru asistenţa socială este transferată, fără asigurarea finanţării necesare, autorităţilor locale.

„De fapt, Guvernul PSD-ALDE, pentru a încerca să rămână în limitele de deficit bugetar, trimite în curtea autorităţilor locale povara pentru ceea ce <nu se închide>, de unde şi nemulţumirea primarilor din toate partidele, inclusiv din PSD. Situaţia legată de bugetul pentru anul 2019, neadoptat nici la această dată, va duce la un blocaj în administraţia locală, va limita drastic posibilitatea continuării proiectelor investiţionale locale şi va duce în scurt timp la incapacitatea de plată a primăriilor, cu efecte greu de estimat”, a precizat Fădor.

Fădor: Coaliţia PSD – ALDE a ajuns la fundul sacului după ce a cheltuit nesăbuit în anii anteriori

Deputatul liberal a mai declarat că după ce a cheltuit nesăbuit în anii anteriori, coaliţia PSD-ALDE a ajuns la fundul sacului, iar acum populaţia va avea de suferit pentru că în loc să beneficieze de proiecte de dezvoltare va mai bifa un an în care nu se face nimic.

„Deja putem spune că nu se face nimic pentru Autostrada Iaşi-Târgu Mureş pentru că are prevăzută finanţare care ar asigura construcţia a două sute de metri liniari, iar judeţele Moldovei nu au nici o speranţă să beneficieze de infrastructură rutieră rapidă, pentru drumurile naţionale bugetul CNAIR este subdimensionat, iar şoselele deja afectate de această iarnă grea vor rămâne cu gropi care se vor adânci şi se vor înmulţi, în timp ce alocările pentru drumurile judeţene, şi acestea insuficiente, au fost făcute după criterii de neînţeles”, a precizat Angelica Fădor. Deputatul PNL de Suceava a mai afirmat că prin proiectul de buget, coaliţia PSD-ALDE transmite că şi anul 2019 este un an ratat al guvernării, aşa cum a fost ratat şi Anul Centenarului Unirii. „Din păcate, încep să cred că Liviu Dragnea are dreptate să spună că totul se va rezolva începând din anul 2022, pentru că de minim trei ani va avea nevoie un guvern responsabil pentru a repara ceea ce au stricat Guvernele Dragnea din 2016 şi până acum”, a încheiat Angelica Fădor.