Opinie

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a criticat faptul că deşi construcţia unei şosele de centură a municipiului Fălticeni reprezintă o necesitate pentru cetăţeni, social-democraţii nu fac nimic pentru a începe o astfel de investiţie. Bogdan Gheorghiu a spus că în momentul de faţă a devenit clar pentru toţi sucevenii că din Programul de Guvernare al PSD s-a ales praful. „Am intrat în al treilea an de guvernare şi rezultatele pentru judeţul Suceava sunt zero. Guvernul PSD nu are buget pe 2019, Autostrada A8 Iaşi – Târgu Mureş este sabotată total, iar Centura Sucevei este puternic subfinanţată”, a spus deputatul liberal.

El a arătat că la trei ani de guvernare, PSD Suceava nu a început nici măcar discuţiile despre un proiect cu privire la o Centură de ocolire a municipiului Fălticeni. „Centura Fălticeniului este o necesitate pentru cetăţeni, dar inutilitate pentru PSD”, a spus Gheorghiu. Deputatul PNL de Suceava a declarat că, în prezent, peste 90% din traficul din Fălticeni este realizat de nerezidenţi, fiind un coşmar pentru locuitorii acestui municipiu. „Chiar dacă PSD Suceava consideră Fălticeniul ca un fief, principalii lideri fiind din zonă, ignorarea principalelor probleme ale oraşului a devenit o constantă. Realitatea este că PSD a devenit o oligarhie preocupată strict de interesele proprii de grup. Însă municipiul Fălticeni merită o şansă”, consideră Bogdan Gheorghiu.

Deputatul PNL de Suceava consideră că aceste problemele pot fi rezolvate prin construcţia autostrăzii A8 Iaşi - Târgu Mureş, care va trece la aproximativ 50 de kilometri de Fălticeni, a unei centuri ocolitoare a municipiului Fălticeni prin Rădăşeni, care va scoate traficul greu din oraş şi va fluidiza circulaţia, precum şi prin dezvoltarea unei zone industriale noi unde investiţiile private vor crea locuri de muncă.