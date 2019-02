Susţinere

Fetiţa Ileana Micuţaru, în vârstă de 9 ani, din Poiana Micului, care suferă de boala genetică mucoviscidoză, are şansa de a beneficia de un transplant de plămâni la o clinică din Italia. Ministerul Sănătăţii din România a aprobat decontarea costurilor. Medicii italieni au solicitat pentru copil investigaţii medicale suplimentare, care au fost efectuate, iar rezultatele au fost transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Suceava la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo. „Suntem în corespondenţă cu clinica din Italia. La solicitarea lor, copilul a fost evaluat la o clinică pediatrică din Iaşi şi vom transmite rezultatul medicilor italieni”, a declarat, ieri, directorul executiv al DSP, dr. Liliana Grădinaru.

După transmiterea documentelor, dacă doctorii din Italia vor aprecia că Ileana este eligibilă pentru transplant, o vor trece pe lista de aşteptare, iar în momentul când va fi programată pentru intervenţia chirurgicală spitalul din Bergamo va informa autorităţile sanitare din România asupra costurilor exacte. La o primă estimare, italienii au spus că ar fi vorba despre aproximativ 30.000 de euro.

„Când va fi programată pentru operaţie, dosarul va ajunge la Ministerul Sănătăţii, care va suporta integral costurile”, a mai spus dr. Grădinaru.

Ileana a fost diagnosticată cu mucoviscidoză de la vârsta de 3 ani. De atunci a fost monitorizată şi tratată constant în spitalele din Suceava şi Iaşi pentru afecţiunile asociate bolii. În 2016 starea copilului s-a deteriorat atât de mult încât a primit recomandare de transplant pulmonar. La Spitalul Judeţean de Urgenţa Suceava i s-au făcut mai multe investigaţii medicale necesare pregătirii în vederea transplantului, iar DSP Suceava a început demersurile pe lângă Agenţia Naţională de Transplant din România. Documentaţia a fost aprobată, după care a fost trimisă de către DSP către Clinica AKH Viena.

Boala de care suferă Ileana îi afectează şi alte organe interne, nu doar plămânii

În iunie 2017, AKH a răspuns că nu poate accepta fetiţa pentru intervenţie în anul respectiv deoarece se depăşise numărul de cinci transplanturi aprobate pentru români în 2017 şi a sugerat să facă solicitare pentru anul următor. DSP Suceava a reluat demersurile pentru 2018, doar că în martie anul trecut Clinica AKH a răspuns din nou negativ, motivând refuzul cu schimbarea politicii manageriale a Clinicii şi a Eurotransplant faţă de pacienţii provenind din România, şi anume că aceştia nu mai sunt acceptaţi. De atunci, DSP Suceava a trimis către Ministerul Sănătăţii solicitări de a identifica o clinică în care micuţa Ileana să beneficieze de transplant.

Până să găsească ministerul spitalul care să o accepte pe fetiţă, a reuşit acest lucru familia ei, care a contactat Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo, Italia, şi a primit răspuns pozitiv.

Chiar dacă listele de aşteptare pentru transplant ale acestei clinici sunt lungi, Ileana are acum o şansă de a primi plămâni noi. Până atunci, trebuie să stea în casă aproape tot timpul deoarece atunci când e ceaţă, plouă sau e frig, respiră cu dificultate. Plămânii ei mici îmbâcsiţi cu secreţii îngroşate din cauza bolii nu-i pot da tot aerul de care are nevoie. Boala genetică de care suferă îi afectează nu doar plămânii, ci şi pancreasul, intestinele şi ficatul şi trimestrial are nevoie de tratament în spital. Transplantul de plămâni i-ar prelungi speranţa de viaţă cu 20 de ani, dar intervenţia nu este una uşoară şi cel mai mare risc ar fi ca organismul copilului să respingă plămânii străini.