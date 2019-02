Opinie

Deputatul sucevean Daniel Popescu consideră că înfiinţarea Alianţei „2020 USR PLUS” este primul gest de unitate politică reală după recenta celebrare a Centenarului Marii Uniri şi a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Parlamentarul USR Daniel Popescu, originar din judeţul Suceava, ales deputat în diaspora, a fost prezent la şedinţa Comitetului politic al USR din data de 2 februarie 2019, când a fost hotărâtă prin vot formarea Alianţei „2020 USR PLUS” în vederea participării la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019. Daniel Popescu a precizat că decizia USR şi PLUS de a se reuni într-o alianţă care să reprezinte principala forţă de opoziţie din România la actuala guvernare este extrem de salutară. El a explicat că decizia vine pe fondul mai multor luni de discuţii şi negocieri, în care conducerile celor două partide au căutat să găsească cea mai bună formă de colaborare politică, în vederea constituirii unei opoziţii reale şi puternice la actuala guvernare.

„Şansele Alianţei <2020 USR PLUS> de a obţine un scor bun la viitoarele alegeri sunt acum sensibil mai mari decât dacă cele două partide ar fi ales să candideze separat. Forţa stă în unitate. De aceea consider că cea mai bună decizie politică a anului care tocmai a început este constituirea acestei Alianţe. Şi sunt convins că electoratul care ar vota USR şi/sau PLUS la alegeri vede această colaborare ca pe un lucru absolut firesc, date fiind viziunea şi obiectivele noastre comune”, a precizat Daniel Popescu. În cadrul şedinţei Comitetului politic al USR, deputatul Daniel Popescu a acordat un vot favorabil protocolului de formare a alianţei electorale USR PLUS, în baza consultării prealabile cu preşedinţii şi membrii filialelor din judeţul Suceava şi din diaspora, care s-au exprimat prin vot electronic secret cu o zi înainte de şedinţa Comitetului politic. În acest context, Daniel Popescu a subliniat că este demn de menţionat că numărul de membri şi de filiale USR de pe teritoriul judeţului Suceava este în creştere, ceea ce face ca succesul electoral al alianţei să aibă premise foarte pozitive cel puţin în acest judeţ.

„Reunirea celor două partide politice într-o alianţă electorală în perspectiva europarlamentarelor din 26 mai 2019 este primul pas foarte important în direcţia constituirii unei alternative reale la actuala putere politică şi la <sub-guvernările> incompetenţei, hoţiei şi parvenitismului, care s-au succedat în ultimii 30 de ani. A fost nevoie, se pare, de timpul unei întregi generaţii pentru a fi puse în sfârşit bazele unei forţe politice care propune o guvernare modernă, competentă şi eficientă, întemeiată în mod real pe domnia legii şi pe statul de drept”, a încheiat deputatul Daniel Popescu.