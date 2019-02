Amendament

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat îngrijorat de sumele mici care ar urma să fie alocate prin Legea bugetului de stat pe 2019 pentru drumurile judeţene aflate în administrarea instituţiei pe care o conduce. Gheorghe Flutur a precizat că, potrivit proiectului de buget de stat pentru 2019, sumele din TVA alocate Sucevei pentru drumurile judeţene sunt aproape jumătate din cele de anul trecut. „Judeţul Suceava, aşa cum arată proiectul de buget, este mult subfinanţat, adică aproape jumătate din ce am primit în 2018. Asta în condiţiile în care suntem un judeţ care este în frunte în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri judeţene, cu 1.130 de kilometri”, a spus Flutur.

El a declarat că dacă anul trecut suma primită pentru drumuri judeţene a fost de aproape 13 milioane de lei, pentru anul acesta suma propusă a se aloca este de 7,3 milioane de lei. „Sper să nu fie adevărat, pentru că acest lucru ne îngrijorează. A fost o iarnă grea, care s-a lăsat cu multe drumuri distruse. Şi nu cred că este corect, mai ales că noi avem o zonă de munte predominantă, în care gradul de distrugere din păcate este mai mare. Nu am nimic cu alţii, dar nu pot să spun decât că mă întreb de ce avem 7,3 milioane de lei, când am văzut că Covasna, care are 368 de kilometri, primeşte 22 de milioane de lei şi poate că şi Teleormanul, care e mai mic şi are 800 şi ceva de kilometri de drumuri judeţene, primeşte aproape 10 milioane de lei”, a precizat preşedintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a precizat că din acest motiv a solicitat parlamentarilor liberali să depună un amendament la Legea bugetului de stat pe 2019 pentru a solicita suplimentarea sumelor pentru drumurile judeţene.

Flutur solicită fonduri pentru construirea de sensuri giratorii pe drumurile naţionale şi judeţene

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a precizat că a solicitat parlamentarilor să depună amendamente la legea bugetului şi pentru alocarea de fonduri prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru realizarea de lucrări de reabilitare pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale din judeţ. Flutur a făcut referire la DN 17A Sadova – Suceviţa, în special pe un tronson din comuna Vatra Moldoviţei, unde există un pod la care se lucrează pentru reabilitare de mai bine de zece ani.

El a spus că fonduri sunt necesare şi pentru reabilitarea DN 2E, Păltinoasa – Marginea, un drum afectat de alunecări de teren şi pe care sunt impuse restricţii de tonaj care îngreunează dezvoltarea activităţii economice în această zonă a judeţului.

În acelaşi timp, Flutur a spus că parlamentarii vor solicita suplimentarea bugetului CNAIR pentru lucrări de creştere a gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, atât naţionale, cât şi judeţene. „Vorbim aici despre construcţia a zece sensuri giratorii pe drumurile naţionale din judeţ. Noi am făcut un studiu, pentru că una dintre cauzele accidentelor grave de circulaţie este şi lipsa sensurilor giratorii, fie că vorbim de Ratoş, de Spătăreşti sau de alte zone de pe drumurile naţionale. La acestea se adaugă alveole pentru refugii pe drumurile naţionale”, a explicat Gheorghe Flutur. El a adăugat că a solicitat fonduri şi pentru amenajarea a şapte sensuri giratorii pe mai multe drumuri judeţene. Flutur şi-a exprimat convingerea că aceste amendamente vor fi susţinute de toţi parlamentarii suceveni.