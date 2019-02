Etapa naţională

Găzduită de Suceava, până pe data de 4 februarie, cea de-a XXIII-a ediţie a etapei naţionale a Olimpiadei Interdisciplinare „Știinţele Pământului” reuneşte la masa competiţională 112 elevi de liceu din ţară, 42 de profesori însoţitori şi 38 de profesori membri ai Comisiei Centrale de organizare şi evaluare.

Gongul de start al evenimentului s-a dat vineri, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), la festivitatea de deschidere participând, alături de organizatori şi elevi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, parteneri şi invitaţi.

Aceştia le-au transmis elevilor succes la testările competiţiei, să-şi legitimeze cu brio valoarea dovedită de-a lungul timpului şi să se bucure de toate momentele pe care experienţa unei competiţii de acest rang le oferă.

Un numitor comun în discursurile celor prezenţi a fost îndemnul pentru elevi de a pune umărul la dezvoltarea ţării, de a rămâne sau de a se întoarce în România după studii, după caz.

În acest sens, prorectorul USV, Mihai Dimian, a oferit propriul său exemplu, povestind că: „Am făcut cercetare 15 ani în SUA, în Franţa, în Germania şi apoi m-am întors aici. Sper să fiţi şi voi alături de mine şi să contribuiţi la dezvoltarea acestei ţări, pentru că are nevoie de voi. (...) Mergi unde vrei, dar întoarce-te acasă, pentru că România are nevoie de tine, România are nevoie de tineri”.

La rândul său, gazda festivităţii, inspectorul şcolar general, Gheorghe Lazăr, a transmis că „ne dorim ca cercetătorii care se vor ridica de aici să rămână în România”.

Ideea a fost reiterată şi de senatorul Virginel Iordache, care le-a transmis olimpicilor: ”Rămâneţi în România, pentru că aveţi de ce. Avem nevoie de fiecare dintre voi, de tineri, pentru că voi sunteţi viitorul”.

Olimpiada de la Suceava presupune două probe (teoretică şi practică), la patru discipline şcolare: fizică, biologie, chimie şi geografie.

O olimpiadă care a câştigat tot mai mult interes

„Vă întâmpinăm, dragi tineri, cu credinţă şi speranţă. România are nevoie de oameni de valoare! Voi sunteţi aceştia, vă susţinem şi vă acordăm toată încrederea!”, a fost mesajul şefului Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, Gheorghe Lazăr.

Acesta a mai amintit că olimpiada este organizată de Ministerul Educaţiei, prin IȘJ, de Universitatea din Suceava şi Societatea Știinţifică „Cygnus” - Centrul UNESCO. Lazăr a mai arătat că amploarea acestui eveniment a presupus un efort organizatoric deosebit, implicând un număr semnificativ de inspectori, profesori, directori etc.

La rândul său, prorectorul Mihai Dimian a prezentat câteva repere ale Universităţii din Suceava, amintind de oferta educaţională, de rezultatele din diverse domenii - inventică, electronică, sport, inginerie alimentară – de clasarea USV în ceea ce priveşte numărul de brevete obţinute la OSIM, de proiectele europene implementate pentru sprijinirea studenţilor etc.

Dimian a stăruit asupra îndemnului adresat tinerilor de a contribui la transformarea României, adăugând: „Știu că mulţi dintre olimpici aleg să studieze în străinătate, însă sperăm că ceea ce facem aici (n.r. la USV) vă va determina măcar pe o parte dintre voi să rămâneţi în ţară. (...) Am fost titular în Washington, DC, la Universitatea Howard, am făcut cercetare în diverse ţări, însă m-am întors aici şi asta vă îndemn şi pe voi”.

În prezidiu a fost şi senatorul Virginel Iordache, acesta amintind de modelele greşite din societatea actuală, de cultivarea „modelului străzii”, tinerii fiind cei responsabili de a face ordine în ierarhia din societate.

Invitat la eveniment, primarul Ion Lungu a lansat o promisiune cu privire la recompensarea elevilor şi sportivilor cu rezultate la competiţiile naţionale, menţionând că, în această lună, Consiliul Local va aproba un regulament de premiere a acestora, premiile urmând a fi „stimulante”.

Au mai luat cuvântul prof. Victor Șutac, preşedintele Cygnus, societate care anul acesta împlineşte 20 de ani, dar şi Steluţa Dan - inspector şcolar general în Ministerul Educaţiei, preşedintele executiv al Comisiei centrale de organizare şi evaluare a olimpiadei.

„Cu fiecare an această olimpiadă a câştigat interes din partea unui număr tot mai mare de elevi, însă nu numărul este neapărat important, ci valoarea pe care a demonstrat-o fiecare dintre participanţi. Anul trecut, la Internaţionala din Thailanda s-au calificat 38 de echipe din tot atâtea ţări, iar toţi cei patru elevi participanţi din România s-au întors cu medalii. Să sperăm că şi anul acesta va fi la fel, poate cu medalii mai strălucitoare”, a arătat Steluţa Dan.

Festivitatea s-a încheiat cu o serie de momente artistice, reprezentative pentru această zonă: Ansamblul polonez de cântece şi dansuri „Mica Poiană” din Poiana Micului, Ansamblul Studenţesc „Arcanul USV”, Ansamblul folcloric ucrainean „Kozaciok" Bălcăuţi.

Program recreativ la Cetate şi mănăstiri

Pe lângă activităţile specifice competiţiei, oaspeţii din ţară au parte şi de plimbări la câteva dintre cele mai cunoscute obiective din judeţ. Programul lor cuprinde vizite la Muzeul de Istorie al Bucovinei, Mănăstirea "Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava, Cetatea de Scaun, Mănăstirea Dragomirna.

Elevii şi profesorii sunt cazaţi la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” şi la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”.