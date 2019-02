O primă reacţie a poliţiei

Poliţiştii de la Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române au reuşit să-i prindă în flagrant pe trei indivizi care intraseră într-un magazin Media Galaxy din Craiova. S-a întâmplat vinerea trecută, la o săptămână după jaful de la magazinul Altex, din incinta Egros din Suceava. Modul de operare este foarte asemănător, autorii fiind foarte probabil din aceeaşi grupare infracţională.

Revenind la ce s-a întâmplat la Craiova, banda de hoţi era cunoscută pentru astfel de lovituri şi era monitorizată. Practic, poliţiştii i-au lăsat pe cei trei să pătrundă în magazin, apoi i-au aşteptat la ieşire.

Pentru prinderea celor trei indivizi poliţiştii au făcut şi uz de armă. Hoţii veniseră cu maşini ale căror numere de înmatriculare fuseseră acoperite cu plăcuţe furate de la maşinile unor craioveni.

Autorii sunt trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 33 şi 49 de ani, din Bucureşti, Sighetul Marmaţiei, respectiv Roman.

Hoţii prinşi, recidivişti cu multiple condamnări

Conform unei analize realizate de colegii de la Ziarul de Craiova, cei trei autori au împreună zeci de condamnări la închisoare, pentru furturi, dar şi fapte cu violenţă, comise în România, dar şi în ţări din Europa.

De exemplu, Vasilică Adrian Hanganu, din Roman, are cea mai vastă activitate infracţională. Numele sau este legat de o fraudă de 4,5 milioane de euro pe teritoriul Germaniei, scriu colegii de la Ziarul de Craiova. Împreună cu mai multe persoane, în urmă cu 20 de ani, acesta ar fi păgubit sute de clienţi nemţi. Procedeul folosit de fãptuitori era cel clasic: skimingul cardurilor. În urmă cu 3 ani, Hanganu a fost săltat de autorităţile din New Jersey, SUA, pentru acelaşi tip de infracţiuni comise într-o bandă de români. Prejudiciul comunicat de Bank of America a fost de aproape jumătate de milion de dolari. Numai aceste informaţii spun multe despre CV-ul spărgătorilor.

Un alt autor are condamnări în Belgia şi Germania.

Spargerea de la Altex Suceava

Poliţia Română a anunţat că în acest caz se lucrează la documentarea activităţii infracţionale a celor trei. Asta în condiţiile în care sunt zeci de furturi cu acelaşi mod de operare comise în ţară. Vizate au fost magazine de electrocasnice din lanţuri mari care activează în domeniu.

La Suceava, hoţii au intrat în magazinul Altex după ce au forţat uşa de la intrare cu o rangă. Aceştia aveau asupra lor genţi special concepute pentru a le putea încărca rapid cu marfă. Hoţii au umplut genţile cu telefoane, tablete, laptopuri şi alte bunuri care le-au căzut în mână.

Genţile cu marfa furată au fost transportate apoi în maşina cu care autorii au venit. Autoturismul era fără numere de înmatriculare, după cum se vede şi pe imaginile care surprind jaful de la Suceava.

La Suceava, hoţii au acţionat în 3 minute şi 2 secunde.

Prejudiciile produse pe hoţi în cazul furturilor din ţară se cifrează între 100.000 şi 400.000 de lei. Aşadar, lovituri în toată regula, date de profesionişti.

După semnalmente şi maşina cu care s-a acţionat, cei trei hoţi de la Craiova nu par să fi fost aceiaşi care au comis spargerea de la Suceava. Probabil este însă ca cei care au acţionat la Suceava să fie membri din aceeaşi grupare care a dat multe lovituri în ţară. Din informaţiile Poliţiei Române rezultă că aceste spargeri au fost date în mod organizat. Poliţiştii cred că grupul infracţional este format din cel puţin două-trei echipe de hoţi.