Dramă

Polițistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, nenorocit pe viață după ce a fost lovit cu o sabie în cap în timpul unei percheziții la care a participat în decembrie 2017, are nevoie de o sumă mare de bani pentru recuperare intensivă de urgență. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a beneficiat până acum de ședințe de recuperare suportate de Ministerul Afacerilor Interne, la clinici din țară, însă se pare că are nevoie de mai mult, de alte tipuri de proceduri, la clinici din străinătate. Cel puțin are nevoie de o șansă în plus pentru a reveni la o viață normală.

Pensionat medical, cu o pensie de 2800 de lei

Diagnosticul pe care îl are Ciprian este de hemipareză stânga spastică sechelară parțial brahială. Dacă în vara anului trecut, evoluția sa era foarte bună și existau speranțe chiar de a reveni în poliție, între timp au apărut complicații și probleme: crize de epilepsie și pierderi de memorie. Dan Ciprian Sfichi este pensionat medical și are o pensie de 2.800 de lei, pragul maxim de care poate beneficia având în vedere gradul pe care îl avea. Acești bani sunt puțini și pentru îngrijirea curentă a acestuia, darămite pentru ședințe de recuperare pe termen lung la o clinică din străinătate.

Ciprian Sfichi locuiește împreună cu părinții săi, la Horodnic, singurii din familie care i-au rămas aproape în ultima perioadă.

Cont deschis la BRD pentru Ciprian Sfichi

Pentru tratamentul de lungă durată la o clinică din străinătate, prietenii care i-au rămas aproape au demarat o campanie prin care încearcă să strângă 80.000 de lire sterline.

Pentru sprijinirea financiară a lui Dan Ciprian Sfichi a fost deschis un cont la BRD România, pe numele său: IBAN : RO 71BRDE340SV15605983400.

Un ofițer va încerca să demareze o amplă campanie de strângere de fonduri printre polițiști din toată țara

Polițiștii vor încerca și ei să strângă o sumă importantă de bani pentru Ciprian Sfichi.

Comisarul Marius Ciotău, șeful Secției Rurale de Poliție Gălănești și președintele Corpului Național al Polițiștilor (CNP), organizația Suceava, a anunțat că va lua legătura cu cei din conducerea CNP la nivel național și se va demara o campanie de strângere de fonduri la nivel național, printre toți polițiștii.

„Îi vom ruga să ni se alăture pe toți polițiștii, nu doar pe membrii CNP. Colegii cred că vor înțelege cel mai bine că Ciprian merită o șansă în plus la un tratament de specializate, de lungă durată, la o clinică de cel mai înalt nivel”, a declarat Marius Ciotău.

A sărit în apă după un violator şi a avut mâna ruptă după o percheziţie

Despre Dan Ciprian Sfichi se poate spune că este o minune că trăiește, având în vedere că a avut practic capul despicat în două.

Primul interviu pe care l-a dat Dan Ciprian Sfichi a fost în iunie 2018, când a stat de vorbă cu un reporter de la Monitorul de Suceava.

El a lucrat în poliție din 2005, iar în 2007 a intrat în structura Serviciului de Acțiuni Speciale.

Poliţiştii de la Serviciul de Acţiuni Speciale sunt cei mai buni dintre cei mai buni la capitolul forţă fizică şi pregătire tactică, iar pentru a ajunge acolo este nevoie de teste şi de examene. „Mi-am dorit să lucrez la SAS, acesta a fost visul meu şi după ce am dat examene şi teste am reuşit. Nu îmi pare rău de pasul făcut”, și-a început povestea Dan Ciprian Sfichi, tatăl a două fetițe, una de 4 ani și una de 6 ani.

Dan Ciprian Sfichi este cel care, în 2010, a sărit în apa râului Moldova după Nicolae Florentin Muscă, obsedatul sexual din Măzănăeşti care violase mai multe femei, iar pe două le omorâse. În ziua respectivă violatorul fusese încercuit, iar Muscă, în disperare de cauză, a sărit în apa Moldovei deşi nu ştia să înoate.

„A fost foarte greu, el s-a zbătut, era disperat şi risca să mă înece şi pe mine. Am avut ceva noroc şi putere, fiind ajutat şi de colegii de pe mal. Ţin minte că după ce l-am scos pe mal individul mi-a mulţumit că i-am salvat viaţa”, îşi aminteşte poliţistul.

La o altă intervenţie, în timp ce forţa o uşă, acelaşi Dan Ciprian Sfichi şi-a fracturat un braţ.

Pentru meritele sale în cadrul mai multor acţiuni, Dan Ciprian Sfichi a primit de mai multe ori salariu de excelenţă.

Ziua neagră care i-a schimbat cursul vieţii

A urmat apoi nenorocirea din 5 decembrie 2017.

Pe scurt, procurorii DIICOT au dispus în acea zi percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de trafic de droguri din Rădăuţi, care erau deja cercetaţi într-un dosar similar.

Una din percheziţii a fost la locuinţa lui Alexandru Huţuleac, considerat unul dintre capii grupării. În timp ce poliţiştii băteau în uşă, acesta a coborât în holul locuinţei. Poliţiştii au făcut somaţiile legale şi, pentru că suspectul nu a deschis, au forţat uşa.

Echipa care a acţionat la locuinţa lui Huţuleac a fost formată în total din opt poliţişti, iar trei au pătruns primii în interior. Poliţiştii au forţat uşa cu un dispozitiv tip berbece. Imediat ce au pătruns în holul neiluminat, Huţuleac a lovit cu sabia de sus în jos, direct în capul poliţistului aflat în mijloc.

Procurorii au reţinut în rechizitoriu intenţia de a ucide, după modul în care s-a poziţionat Alexandru Huţuleac în holul neiluminat, modul în care a lovit, cu putere, în plan vertical, cu sabia ascuţită.

Arma atacului a fost o sabie tip Katana, numită şi sabie de samurai sau japoneză, cu o formă curbată a tăişului, cu o lungime totală de peste 100 de cm, din care lama avea peste 72 de centimetri.

Deși dosarul este trimis în instanță de aproape un an de zile, procesul a făcut foarte puțini pași înainte și este foarte departe de o primă soluție.