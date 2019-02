Critici

Senatorul PNL de Suceava Daniel Constantin Cadariu a respins categoric afirmaţiile purtătorului de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, potrivit cărora în acest an va fi finalizată centura Sucevei, cu suma de 47 de milioane de lei prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019. Daniel Cadariu consideră că aceste declaraţii nu sunt decât o mare şi nesfârşită minciună marca PSD. „Minciunile electorale ale PSD continuă an de an cu ficţiunile bugetare”, a spus Cadariu, care a adăugat că „din ciclul gogoşile PSD, acum vorbim de centura Sucevei”.

Senatorul liberal a subliniat faptul că cifrele demonstrează şi demontează clar minciunile celor de la PSD.

Daniel Cadariu a pornit de la costul total al investiţiei, care este de 399 de milioane de lei. El a arătat că până la 31 decembrie 2017 au fost făcute cheltuieli în valoare de 288 de milioane de lei, rămânând de investit încă 110 milioane de lei. Senatorul PNL a arătat că în bugetul pe 2018 au fost prevăzute pentru centura Sucevei circa 89 de milioane de lei, din care 87,6 milioane de lei credite de angajament şi 1,4 milioane de lei credit bugetar, însă nu s-a cheltuit nici un leu pentru a continua şi finaliza lucrările. „Prevederile bugetare pentru 2019 sunt de 47 de milioane de lei, adică doar 40% din cele 110 milioane de lei necesare. Cine să mai creadă că vor face ceva în 2019 dacă în anul 2018 au prins suma de 89 de milioane de lei şi nu au făcut nimic? Anul acesta au prins doar 47 de milioane de lei, jumătate din suma de anul trecut, şi vreţi să-i credem că vor face ceva?”, a întrebat senatorul PNL de Suceava. El a amintit că în 2017 şi 2018, pentru a se încadra în deficitul bugetar anual de 3%, PSD a tăiat prin rectificare, la sfârşit de an, aproape toate investiţiile prevăzute în judeţul Suceava. „Spre exemplu la rectificarea bugetară din septembrie 2017 au tăiat 49% din bugetul Ministerului Transporturilor. Este acelaşi gen de mistificare aplicat de PSD în cazul Legii salarizării bugetarilor, când au tot amânat creşterile salariale până în anul 2022 pentru mare parte dintre bugetari”, a precizat Cadariu.

Cadariu: Sucevenii s-au săturat de „mistificările anuale ale PSD”

„De şapte ani sucevenii s-au săturat de mistificările, an de an, ale PSD, de ficţiunile şi scamatoriile financiare, hilare, făcute pentru a-şi justifica dezinteresul şi neputinţa de a finaliza această investiţie. Despre tronsonul al doilea al acesteia, nici un cuvânt. Probabil că laboratorul de minciuni marca PSD s-a blocat în primul tronson”, a precizat Daniel Cadariu. El a adăugat că „tupeul, aroganţa, autosuficienţa celor de la PSD” nu fac decât să-i jignească pe cei care le spun adevărul în faţă, diaspora, agenţi economici, opoziţie şi primari de toate culorile. „Le insultă inteligenţa primarilor cu măriri pe hârtie ale veniturilor primăriilor în paralel cu transferul costurilor cu asistenţa socială către primării, care sunt de două, trei ori mai mari decât aceste măriri”, a declarat senatorul liberal, care consideră că pesediştii manifestă aroganţă şi tupeu inclusiv împotriva unora dintre foştii lor colegi, precum Tudose, Ponta şi Țuţuianu, dar chiar şi împotriva unora dintre cei care „încă” le mai sunt colegi, cum ar fi Firea, Stănescu sau Negoiţă.