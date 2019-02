Eveniment global

Ziua Mondială a cititului cu voce tare (World Read Aloud Day) este un eveniment global, care se sărbătoreşte pe 1 februarie şi la care participă milioane de oameni din peste 100 de ţări. Are menirea de a încuraja copiii, tinerii şi adulţii din întreaga lume să citească, să scrie, să îşi împărtăşească poveştile, să celebreze puterea cuvintelor, conştienţi fiind că dreptul la alfabetizare aparține tuturor oamenilor.

Ziua Mondială a cititului cu voce tare a fost marcată, pentru al cincilea an, şi la Fălticeni, prin organizarea unor sesiuni publice de lectură cu scopul de a încuraja cititul în familie, la şcoală sau la bibliotecă. La Grădiniţa cu Program Normal “Lizuca” această zi a fost sărbătorită cu participarea unui grup de elevi de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”. Sub mottoul „În lumea poveștilor”, elevele Ioana Costin, Larisa Bertea, Maria Mîrzan, Maria Nechifor şi Ariana Apopii le-au citit poveşti preșcolarilor de la grupa mică şi grupa mijlocie.

“Avem un protocol educaţional de colaborare cu Colegiul <Mihai Băcescu> Fălticeni, în cadrul unui proiect de voluntariat, proiect care prevede organizarea unor activități culturale, artistico-plastice şi de voluntariat, cu implicarea elevilor şi preșcolarilor din ambele unităţi şcolare. Astăzi suntem la cea de-a doua activitate desfăşurată în comun şi avem ca obiective încurajarea lecturii, promovarea şi descoperirea beneficiilor cititului. Încă de la vârsta preşcolară trebuie să încurajăm copiii să iubească cărţile, iar acest tip de activitate interactivă a stimulat pasiunea pentru lectură a copiilor. Am citit împreună cu voce tare, am ascultat, am privit, ne-am imaginat şi ne-am implicat în poveşti împreună. Activitatea le-a adus tuturor participanţilor momente de emoţie puternică, s-au legat prietenii care ne motivează să continuăm acest proiect”, ne-a spus educatoarea Doiniţa Balan.