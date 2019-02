Invitaţie

Liberalii suceveni au pregătit o serie de amendamente la Legea Bugetului pentru anul 2019, care vor fi susţinute de parlamentari la dezbaterile acestui act normativ. Preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a informat, ieri, că în cadrul discuţiilor cu parlamentarii au fost evidenţiate priorităţile judeţului pentru anul în curs, printre care uşurarea poverii programului „Utilităţi şi mediu” asupra bugetelor primăriilor din proiect, construirea sau modernizarea unor artere rutiere, modernizarea unor puncte de trecere a frontierei, construirea unui spital pentru copii şi a unei săli polivalente în municipiul Suceava, regularizarea unor cursuri de apă şi proiecte sociale.

Potrivit lui Flutur, parlamentarii liberali de Suceava au fost mandataţi de partid să depună amendamente pentru alocarea de fonduri pentru programul „Utilităţi şi mediu” deoarece mai mult de jumătate dintre primăriile judeţului Suceava sunt afectate de acest program, cu un împrumut făcut încă din 2004. „Multe primării au fondurile blocate şi din păcate guvernele din ultimii ani nu au acordat nici un ban primăriilor. Avem o situaţie disperată la Câmpulung Moldovenesc, dar şi în alte părţi şi am cerut fonduri, sume din TVA pentru a se plăti ratele la programul <Utilităţi şi mediu>”, a arătat Flutur.

În legătură cu acest program, PNL va solicita şi finanţarea Transgaz România pentru a finaliza construcţia magistralei de gaz metan spre Vatra Dornei. Alte amendamente vor viza finalizarea studiului de fezabilitate şi stabilirea indicatorilor tehnico- economici pentru drumul expres Siret – Suceava – Paşcani, cu patru benzi, pentru legătura cu Bucureşti, astfel încât în 2020 să poată începe lucrările; studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii, Iaşi - Târgu Mureş, pe toată lungimea, de 302 kilometri; modernizarea DN 2, Roman - Siret, modernizarea DN 29 A, Suceava - Adâncata – Dorohoi, modernizarea DN 17B, Vatra Dornei – Dorna Arini – Crucea – Broşteni, pe Valea Bistriţei.

La schimb, Flutur promite susţinerea „oricărei iniţiative care să aducă bani judeţului Suceava”

„Suntem interesaţi să ajungem mai repede în drumul spre Vest, fie la Drăguşeni, fie la Târgu Neamţ, fie la Poiana Teiului prin Broşteni, fie prin zona Bilbor, pe care o modernizăm, la Topliţa - Ditrău. Avem acest interes, noi, sucevenii, să se finanţeze autostrada Transilvania – Moldova, Autostrada Unirii. Solicităm fonduri pentru finalizarea centurii Sucevei. A început construcţia tronsonului care are şase ani întârziere. Din păcate, în toamna trecută s-a lucrat doar 10% din cât s-a propus, din informaţiile pe care le am. Cerem bani pentru studiul de fezabilitate pentru centura a doua a Sucevei, care să lege Staţia de 110 kV de la intrarea în Suceava, de zona Bosanci şi aeroportul din Salcea. Din câte ştim, aici va fi o investiţie de circa 38 de milioane de euro. După o întârziere de şase ani s-a început construcţia centurii la Rădăuţi şi cerem în acest an alocarea de bani pentru a se finaliza. Şi sigur că cerem bani pentru studiile de fezabilitate pentru centura de la Fălticeni, prin zona grădinii de la Rădăşeni, pentru centurile de la Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei. Sunt zone care în momentele de vârf, cu sezon turistic, cei care circulă rămân mult blocaţi în trafic”, a afirmat Gheorghe Flutur.

De asemenea, liberalii solicită finanţarea tronsonului doi al pârtiei de schi de pe Rarău, finanţarea construcţiei unui spital pentru copii în municipiul Suceava, de către Compania Naţională de Investiţii, precum şi a sălii polivalente pentru care documentaţie este depusă din 2016.

PNL va mai avea amendamente pentru alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru taxa de scoatere din fondul forestier a unei suprafeţe de teren în zona Bilbor, la hotar cu Harghita, pentru finalizarea unui drum judeţean de legătură cu Ardealul; reabilitarea PTF Siret şi construirea punctului de frontieră de la Izvoarele Sucevei; regularizarea cursurilor apelor cu risc mare la inundaţii; închiderea depozitului de deşeuri de la Câmpulung Moldovenesc; fonduri pentru funcţionarea Căminului de bătrâni de la Solca şi a unităţii medico-sociale de la Broşteni, ambele aflate în subordinea primăriilor. „Apelul meu este către parlamentarii de toate culorile politice din judeţul Suceava, să susţină aceste priorităţi, şi noi vom susţine orice iniţiativă care să aducă bani judeţului Suceava”, a mai spus Gheorghe Flutur.