Negocierile primarilor de municipii din România cu reprezentanţii Guvernului, începute marţi, la Bucureşti, la sediul Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), au continuat şi miercuri, edilii fiind decişi să organizeze un protest public dacă revendicările lor nu sunt luate în seamă la întocmirea proiectului de buget pe 2019.

„Înţelegem că programul de guvernare trebuie aplicat, dar nu pe spatele autorităţilor locale. Noi am pierdut la Suceava 5,1 milioane de euro, dar sunt primării în ţară care au pierdut mult mai mult decât noi. Ideea era să primim aceşti bani la nivelul anului 2019, iar conform calculelor efectuate de reprezentanţi ai Guvernului, ca să nu pierdem nimic, trebuia să ni se repartizeze 66,8% din impozitul pe venit. Noi am fost de acord cu alocarea a 60% din impozitul pe venit, dar nu am fost consultaţi deloc la întocmirea bugetului, iar pe surse am aflat că ni se alocă 45-50%. De aceea am hotărât foarte ferm, la discuţiile de marţi de la AMR, să aplicăm principiul european, unde autorităţilor locale li se dă 30% din bugetul naţional. La noi nu ajunge nici măcar la 20%”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, recent revenit de la Bucureşti.

Edilul sucevean a explicat că solicitările lor, de a beneficia de cote mai mari din impozitul pe veniturile salariale, sunt justificate în condiţiile în care cei mai mulţi salariaţi sunt în municipiile reşedinţă de judeţ.

„De-a lungul vremii ni s-au tot dat atribuţii şi obligaţii noi, dar nu şi finanţarea necesară. În loc să vină bani, ni se iau, încât nu mai rămân bani de investiţii”, a concluzionat Lungu, care a spus că varianta protestului în Capitală este serios luată în calcul de primari.

Drept urmare, o a doua rundă de negocieri a fost purtată miercuri între reprezentanţii Guvernului şi cei ai Asociaţiei Municipiilor din România.

Declaraţiile făcute ieri de liderul PSD, Liviu Dragnea, indică o soluţionare a situaţiei tensionate: „Comunităţile locale vor avea în 2019 cel mai mare buget din istoria României: circa 77 de miliarde de lei, adică aproape jumătate din valoarea bugetului de stat (164,5 mld.). Nici un judeţ nu va avea mai puţin de 400 de lei/locuitor, faţă de doar 250 anterior, şi nici o primărie nu va avea mai puţin de 1.200 de lei/locuitor, faţă de doar 750 de lei înainte. Primăriile vor opri direct 60% din încasări, aşa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la judeţ, din care 20% se vor întoarce la aceleaşi primării pentru echilibrare”.

Rămâne de văzut care va fi şi forma finală a proiectului de buget al României pe 2019, care nu a fost prezentată încă.