Aproape 3.000 de lei s-au adunat joi, 24 ianuarie, la evenimentul caritabil organizat de Grupul de Iniţiativă (GI) al Fundaţiei Comunitare Bucovina, eveniment desfăşurat la Patinoarul Artificial Areni. Acţiunea dedicată comunităţii bucovinene ”Bucovina pi Patini”, organizat de Grupul de Iniţiativă al Fundaţiei Comunitare Bucovina, în colaborare cu Primăria municipiului Suceava şi cu sprijinul a numeroşi sponsori, a fost unul distractiv, la care participanţii au făcut sport, dar au şi dansat şi s-au prins în Hora Unirii. Accesul pe patinoar s-a făcut pe baza unor brăţări individuale care au putut fi achiziţionate sub forma unei donaţii recomandate de 20 delei, bani care vor contribui la înfiinţarea Fundaţiei Comunitare Bucovina. În această sumă a intrat participarea la tombolele organizate, la concursurile cu premii şi la concertul dedicat cu drag pentru suceveni de către Alexandra Cuzaşi Andrei Ceobanu. Pe tot parcursul evenimentului, prezentatorul care a animat spiritele a fost Tudor Pletea, solist al trupei Cross Medio. Toţi participanţii au primit covrigi calzi şi ceai fierbinte, cocarde cu tricolor şi atmosfera a fost una de distracţie şi bucurie de a fi împreună de Ziua Unirii Principatelor Române. „Părinţii cu copii au donat pentru o singură brăţară, au fost însă părinţi care au donat şi pentru copii, tineri care au donat mai mult susţinând cu drag iniţiativa noastră, dar şi tineri care au donat o sumă modică din banii lor de buzunar, orice sumă donată fiind importantă şi bine-venită. Pe parcursul evenimentului am organizat concursuri cu premii pentru copii, dar şi pentru tineri (dansul perechilor cu portocala), ne-am încălzit inimile cu vocile calde ale talentaţilor noştri suceveni, au avut loc tombole, iar la final s-a încins Hora Unirii, la care au participat toţi cei prezenţi, cu mic, cu mare, creând o atmosferă care a ajuns la sufletul tuturor. Premiile au constat în diferite vouchere valorice oferite cu drag de către sponsorii evenimentului”, ne-au spus organizatorii GI al Fundaţiei Comunitare Bucovina.

Organizatorii evenimentuluiau completat că dorinţa lor este ca astfel de acţiunicaritabile să reprezinte un mod prin care publicul sucevean să îşi exprime solidaritatea faţă de iniţiativele care aduc un beneficiu întregii comunităţi. „Mulţumim tuturor celor care au donat, indiferent de sumă, dar şi celor care au ţinut să participe la eveniment. Suma strânsă la final a fost de aproape 3.000 lei, această sumă urmând a fi depusă în contul înfiinţării Fundaţiei Comunitare Bucovina”, a spus Ruxandra Cezara Lazariuc, care face parte din Grupul de Iniţiativă (GI) al Fundaţiei Comunitare Bucovina. Organizatorii evenimentului mulţumesc sponsorilor: Taverna lui Bachus, APAN Motors, Cross Medio, Container Street Food, Caffein, Salon Controverse, Floraria MI ALMA, PURE CO2, Cabinet veterinar Rio Vet, FREDY pentru delicioşii covrigi şi covridog, NATUR CĂTINĂ - Sănătate în sticluţe, THE DRESS SHOP by Olga Mihoc, Dana Trandafir Make-up, Hairstudio by Dizzy, AUTO DIANA - Şcoala de şoferi, GYANI`S Beauty Center. Alexandra Cuza a primit, la final, un aranjament floral oferit de Florăria Mi Alma şi familia Ropotă, cărora organizatorii le mulţumesc în mod deosebit. „Mulţumim Primăriei municipiului Suceava, în special viceprimarului Marian Andronache, care a primit cu deschidere iniţiativa noastră, dar şi administratorului Radu Ciubotaru şi angajaţilor din cadrul Patinoarului Artificial Areni”, a completat Ruxandra Cezara Lazariuc.