Vieţi pierdute

O bătrână în vârstă de 81 de ani din satul Stamate, comuna Fântânele, a murit arsă în propria casă într-un incendiu izbucnit vineri dimineaţă. Bătrâna care urma să împlinească 82 de ani locuia singură, soţul ei murind în luna noiembrie a anului trecut. Cu o zi înainte, joi, Catinca Vieru fusese adusă acasă de copii de la spital. Femeia avea pareză pe jumătate din corp şi se afla într-o stare de sănătate precară. Din păcate, a fost lăsată singură peste noapte, iar vineri dimineaţă nora venită să-i aducă de mâncare a observat că în interior este fum. Când a deschis uşa casei, incendiul s-a înteţit şi mai tare. Oricum, era prea târziu pentru bătrâna care a fost găsită moartă în apropiere de geamul bucătăriei de vară în care stătea. Aceasta a reuşit să meargă câţiva paşi, spre fereastră, însă nu a avut nici o şansă de a se salva singură. Pompierii i-au găsit trupul în mare parte carbonizat.

Pompier voluntar: „Mi-am pus un fular la gură, dar nu am putut intra, era fum şi flacără puternică”

Alarma de incendiu s-a dat în jurul orei 8.00. Primii care au ajuns la faţa locului au fost pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Fântânele, urmaţi de cei de la Detaşamentul de Pompieri Suceava.

Doru Gavrilaş, şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Fântânele, a relatat ce a găsit la faţa locului:

„Ardea puternic, cu flacără şi era fum mult, la faţa locului am găsit-o pe noră, care a spus că mătuşa era în casă... mi-am pus un fular la gură, dar nu am putut intra, era fum dens şi flacără puternică. Ulterior au venit şi pompierii de la Suceava, care au stins incendiul. Noi am udat casa din apropiere, să nu se extindă focul. Din păcate, pentru bătrână nu se putea face nimic”.

Focul s-a extins când nora bătrânei a deschis uşa casei

Nora bătrânei a relatat că în momentul în care a deschis uşa pentru a intra în casa în care se afla bătrâna focul s-a înteţit brusc, flacăra ieşind în exteriorul casei. În interior, incendiul se manifestase mocnit deja de mai multă vreme.

Un vecin a povestit şi el:

„Era fum puternic, nu se putea intra înăuntru, noi am încercat, dar nu se putea intra.... focul a ars mocnit, iar când a făcut contact cu aerul, când nora a deschis uşa, a început să ardă mai tare”.

Bătrâna avea trei copii, doi băieţi şi o fată. Cu o zi înainte, ea a fost adusă de la spital, într-un scaun cu rotile. Rudele i-au făcut focul de cu seară şi i-au lăsat mâncare. Din păcate, dimineaţă, probabil că bătrâna a umblat la sobă.

„Flăcările au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului căzut din soba cu acumulare de căldură”, au precizat pompierii militari suceveni.

Casa bătrânească în care se afla femeia a ars în totalitate, dar pompierii au salvat a doua casă din gospodărie, care se afla în apropiere.

La faţa locului au ajuns poliţişti de la Fântânele, dar şi echipa de cercetare de la Serviciul Criminalistic. Conform procedurilor, s-au făcut cercetări în camera care a ars şi s-au ridicat probe. Împrejurările în care s-a produs decesul par destul de clare, însă ancheta va continua, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Doi morţi în urma incendiilor într-o singură noapte

Temperaturile foarte scăzute care necesită folosirea intensă a surselor de căldură cresc în general riscul izbucnirii de incendii, însă săptămâna aceasta a fost una cu adevărat neagră. Cazul bătrânei de la Stamate este al patrulea deces din această săptămână, în urma unor incendii.

Nenorocirile au început din noaptea de 21 spre 22 ianuarie.

Două incendii au cuprins în timpul nopţii de luni spre marţi hala unui gater din comuna Pojorâta şi o casă din cartierul Mănăstioara al oraşului Siret. În timpul stingerii incendiului de la Pojorâta, proprietara gaterului, o femeie în vârstă de 82 de ani, a suferit un atac de panică şi a murit în urma unui stop cardio-respirator. Câteva ore mai târziu, în urma stingerii incendiului izbucnit într-o gospodărie din Siret, pompierii au găsit în camera de unde izbucnise focul corpul neînsufleţit al unui bătrân de 85 de ani, care murise în urma intoxicării cu monoxid de carbon.

Tragedia în care a murit un copilaş, iar al doilea a fost la un pas de moarte

De departe, cea mai cumplită tragedie s-a produs marţi, 22 ianuarie, la Salcea.

Un incendiu a izbucnit în camera în care se aflau doi frăţiori, după ce copiii au împins un uscător cu rufe peste soba tip termoşemineu, care era încinsă. Imediat a izbucnit un incendiu cu multă acumulare de fum, care i-a intoxicat sever pe cei doi fraţi, o fetiţă în vârstă de un an şi două luni şi un băieţel în vârstă de doi ani şi jumătate. Din păcate, fetiţa mai mică a suferit şi arsuri foarte grave, pe aproximativ 70% din suprafaţa corpului, murind în ambulanţa care o ducea spre Spitalul din Iaşi. Oricum, leziunile erau mult prea grave pentru ca un copilaş atât de mic să aibă vreo şansă de supravieţuire, au precizat medicii. Fratele mai mare a suferit şi el o intoxicaţie severă, însă nu şi arsuri. El a ajuns la Spitalul Judeţean Suceava în stare gravă, dar din fericire şi-a revenit.