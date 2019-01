Critici

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor consideră că lipsa bugetului de stat pentru acest an blochează proiectele de dezvoltare ale primăriilor, atât din judeţ, cât şi din întreaga ţară. Angelica Fădor a acuzat actuala coaliţie aflată la putere în România, PSD – ALDE, că blochează investiţiile pentru acest an. Ea a atras atenţia că este pentru al treilea an consecutiv în care PSD şi ALDE nu fac nimic pentru dezvoltarea ţării. „Nici până în momentul de faţă Guvernul PSD – ALDE nu a elaborat bugetul de stat pentru anul 2019. Având în vedere că suntem la finalul lunii ianuarie, în cel mai bun caz localităţile vor avea bugete undeva la finalul lunii martie a.c. Am discutat deja cu mai mulţi primari care au reclamat faptul că această situaţie îngreunează organizarea licitaţiilor pentru proiectele de dezvoltare ale localităţilor”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Angelica Fădor a amintit că PNL a prezentat, încă de la începutul lunii decembrie a anului trecut, un proiect de buget alternativ, care furnizează soluţii reale la cele mai importante probleme din România. Fădor a spus că bugetul propus de PNL urmăreşte pentru anul 2019 mai multe principii şi măsuri, printre care alocarea a minimum 6,5% din PIB pentru modernizarea ţării prin investiţii publice în autostrăzi, spitale, şcoli, universităţi, căi de comunicaţii, stabilitate şi predictibilitate financiară, astfel încât România să poată îndeplini condiţiile de aderare la moneda Euro, dar şi stoparea cât mai rapidă a creşterii preţurilor, pentru a salva puterea de cumpărare a populaţiei. Angelica Fădor a spus că PNL a propus asigurarea unei descentralizări financiare reale a administraţiei publice locale prin alocarea a 100% din impozitul pe venit şi 80% din redevenţele miniere către unităţile administrativ-teritoriale, dar şi creşterea la 5% din PIB, în anul 2019, şi la 6% din PIB în anul 2020, a alocărilor pentru sistemul naţional de educaţie şi cercetare, precum şi creşterea graduală a transferurilor la Pilonul 2 de pensii, de la 3,75%, la 5% în anul 2019 şi 6% în anul 2020. De asemenea, Fădor a arătat că solicitările PNL legate de buget, concretizate în amendamente, ţin de alocarea de fonduri pentru realizarea celor mai aşteptate investiţii din România, printre care finanţarea celor 3 autostrăzi: Sibiu-Piteşti şi Lugoj-Deva; Autostrada Moldovei, pentru că distanţa de la Bucureşti la Suceava s-ar reduce de la 9 ore la 4 ore şi autostrada Unirii; începerea lucrărilor la cele 3 spitale regionale noi şi bine dotate; modernizarea a 4.000 de şcoli care funcţionează cu toalete insalubre, fără apă curentă, fără săli de sport şi fără materiale didactice, dar şi alocarea 5% din PIB pentru educaţie şi majorarea punctului de pensie cu 10% măcar de la 1 februarie 2019.