Târgul de Nunți de la Shopping City Suceava are loc între 14 şi 17 februarie

Trend Mariaj

Viitorii miri sunt aşteptaţi în perioada 14 – 17 februarie 2019 la Shopping City Suceava, la o nouă ediţie a târgului de nunţi TREND MARIAJ.

Devenit un eveniment de tradiţie pentru suceveni, Târgul de Nunţi de la Shopping City Suceava, ajuns la a VI-a ediţie, îşi propune, de la an la an, să fie mai bogat în oferte, expozanţi şi surprize pentru vizitatori.

Deşi nunta este un eveniment deosebit care încununează iubirea, organizarea acesteia poate fi solicitantă şi stresantă, de aceea recomandarea specialiştilor este ca viitorii miri să fie informaţi, să îşi împartă sarcinile pe etape şi să le rezolve din timp.

Aşadar, toţi cei care se pregătesc de nuntă au ocazia să descopere, în acelaşi loc, o multitudine de oferte şi servicii de care au nevoie. Târgul de Nunţi din Shopping City Suceava se desfăşoară timp de 4 zile, începând de joi, 14 februarie, până duminică, 17 februarie, inclusiv.

Peste 40 de expozanţi din toate domeniile au confirmat deja participarea la târgul de la Shopping City Suceava şi îşi aşteaptă vizitatorii cu o abordare fresh şi cele mai noi tendinţe şi idei în materie de nunţi.

Doritorii vor putea contracta pe loc servicii esenţiale pentru ziua cea mare, chiar şi cu discount-uri considerabile, vor putea degusta torturi şi prăjituri sau vor putea proba rochia de mireasă şi ţinuta pentru ceremonie pentru a vedea ce stil li se potriveşte.

În plus, aceştia vor putea alege din oferta extrem de variată invitaţii şi mărturii, verighete din aur alb, galben ori rose, dar vor avea şi ocazia să vizualizeze albumele şi portofoliile celor mai renumiţi fotografi şi videografi prezenţi la târg, idei pentru coregrafia de nuntă sau pachete pentru luna de miere. În plus, vor putea admira desăvârşitele amenajări şi decoraţiunile prezentate de experţii florali în culoarea anului sau tematici de nuntă cât mai diverse, iar locaţiile de nuntă vor fi prezente pentru a le oferi mirilor detaliile referitoare la variantele de meniu.

Cei mai buni specialişti în domeniu din judeţul Suceava şi nu numai vor fi la târg pentru a-i consilia pe viitorii însurăţei în legătură cu ce este nou, ce se poartă, ce se potriveşte cel mai bine pentru nunta lor, care este bugetul alocat şi tot ce au nevoie pentru ca nunta să fie exact aşa cum o visează.

Chiar dacă mai sunt de pus la punct ultimele detalii ori trebuie aleasă o întreagă gamă variată de servicii, la târgul de nunţi din incinta Shopping City Suceava dorinţele viitorilor miri vor prinde contur.

Se anunţă o ediţie plină de surprize şi noutăţi - detalii pe pagina de Facebook - Trend Mariaj.