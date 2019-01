La Câmpulung Moldovenesc

Un tir scăpat de sub control de şofer a plonjat în curtea unei case, ieri, la intrarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc dinspre Vama. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că bărbatul de la volan, un bucureştean în vârstă de 55 de ani, era băut. Vehiculul greu a provocat ceva pagube în curte şi s-a oprit aproape de peretele casei.

Din cercetările poliţiştilor rezultă că şoferul a intrat cu viteză neadaptată într-o curbă, cauză din care nu a mai putut stăpâni maşina. Vehiculul greu a trecut peste balustradă, a zburat peste rigolă şi ajuns în curtea casei.

Din fericire, nu au fost victime, iar şoferul a scăpat şi el fără leziuni.

În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat că şoferul avea o concentraţie de 0,29 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Aşadar, sub limita de 0,40 mg/l, pentru care se întocmeşte dosar penal. În aceste condiţii, şoferul urma să scape cu amenzi, pentru neadaptarea vitezei în curbă şi pentru conducere sub influenţa alcoolului, plus suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.