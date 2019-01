11-15 februarie

În perioada 11-15 februarie va avea loc cea de-a IV-a ediţie a proiectului „10 pentru folclor”. Anul acesta se vor reuni în cadrul proiectului zeci de artişti din judeţele Suceava, Botoşani, Maramureş, Iaşi, Sibiu şi Sălaj. A devenit deja o tradiţie ca în luna februarie să aibă loc proiectul „10 pentru folclor”, care presupune 10 întâlniri-spectacol în fiecare an, susţinute gratuit de artişti foarte îndrăgiţi, alături de reprezentanţii mai multor instituţii, cu scopul de a promova introducerea folclorului ca obiect de studiu opţional în şcolile din judeţul Suceava.

Rezultatul proiectului „10 pentru folclor”, ediţia a III-a: 187 de opţionale pentru folclor, în 124 de şcoli gimnaziale, licee, palate şi cluburi ale copiilor şi în 21 de grădiniţe din judeţ. Proiectul „10 pentru folclor”, după cum ne-a spus iniţiatoarea lui, Mihaela Bârsan, a fost o premieră pentru România, proiect preluat în anul 2018 şi de judeţul Maramureş (Măriuca Verdeş şi Călineştenii Ţării Maramureşului au poposit cu proiectul „10 pentru folclor” în 10 localităţi din Maramureşul istoric). Anul acesta, „10 pentru folclor” va ajunge şi în judeţul Botoşani.

Echipa „10 pentru folclor”, ediţia 2019

La început de an, caravana folclorului porneşte prin şcolile sucevene. Primul popas şi deschiderea proiectului „10 pentru folclor”, ediţia a IV-a, va avea loc pe 11 februarie, la Şcoala ”Miron Costin” din municipiul Suceava. Pe 15 februarie, în comuna Zvoriştea, se va încheia ediţia din acest an a caravanei folclorului în şcolile sucevene. Din echipa proiectului „10 pentru folclor”, ediţia a IV-a, fac parte Mihaela Bârsan (iniţiatoarea proiectului), Giani Leonte (preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava), Loredana Ceică (inspector şcolar de arte în cadrul IŞJ Suceava), preotul Iulian Florea (paroh la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava), maestrul coregraf Costinel Leonte, poliinstrumentistul Leonard Zamă, trompetistul Constantin Mândrişteanu şi îndrăgiţii interpreţi de muzică populară Alexandru Brădăţan, Angelica Flutur şi Grigore Gherman. În afară de aceşti artişti, în fiecare dintre cele 10 localităţi unde va poposi caravana folclorului vor fi invitaţi alţi trei artişti surpriză din judeţele Maramureş, Botoşani, Iaşi, Sibiu şi Sălaj. Toţi artiştii vor fi acompaniaţi şi de orchestră.

Posibilă colaborare cu o nouă orchestră în proiectul din acest an

Coordonatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, ne-a spus că încă de la prima ediţie a proiectului a ţinut foarte mult ca reprezentaţiile să fie live, şi de aceea a pornit la drum alături de o orchestră (Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava). „Este foarte important ca tinerii să se obişnuiască cu spectacolele live. Nu vă ascund faptul că luăm în calcul posibilitatea de a aduce o nouă orchestră în proiectul nostru. Suntem la nivel de discuţii, nu este încă definitivat nimic, însă pot să vă asigur de faptul că vom avea un program artistic deosebit, de înaltă ţinută. De la an la an, trebuie să se observe o evoluţie. Din acest motiv, suntem în tratative cu două televiziuni naţionale de profil, pentru difuzarea tuturor celor 10 întâlniri-spectacol din acest an. A venit momentul să trecem la următorul nivel cu acest proiect şi, pas cu pas, ne îndreptăm, în mod firesc, către extinderea proiectului la nivel naţional”, a precizat Mihaela Bârsan.

Organizatorii proiectului „10 pentru folclor” sunt Televiziunea Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu Consiliul Judeţean Suceava, Prefectura Judeţului Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Primăria municipiului Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi toate primăriile în care caravana folclorului a poposit deja, alături de cele din acest an. Sponsorii evenimentului sunt Fly Music Bosanci, Dan Zlei, Salonul de înfrumuseţare „Bellisima”, Depozitul de flori „Simfonia florilor” şi Cofetăriile Ambianţa.