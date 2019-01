Bătrâneţe, haine grele

O femeie în vârstă de 71 de ani locuieşte în condiţii vitrege în casa pe care o deţine pe strada Cernăuţi, din municipiul Suceava. Cu cele câteva lemne pe care le are, Adela Olariu îşi încălzeşte camera rareori, iar dintr-un colţ al tavanului, în care există o gaură, cad periodic şoareci, cei mai mulţi dintre ei prinşi într-o capcană instalată de bătrână.

Femeia spune că chinurile ei au început în urmă cu aproape doi ani, când a semnat un contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager de întreţinere cu familia Gheorghe şi Rodica Romaniuc, din Dărmăneşti, pentru locuinţă şi pentru cei 800 mp de teren.

„Eu am vrut să vând casa şi am pus un anunţ la poartă. Asta era prin 2014. La un moment dat au oprit cei doi soţi şi mi-au spus că vor să o cumpere ei şi să-mi dea un avans de 30.000 de euro. Nu mi-au dat banii şi apoi mi-au propus să mă întreţină până la moarte şi eu să le dau casa. În iunie 2017 am semnat actele, dar după numai trei săptămâni au început scandalurile”, a povestit Adela Olariu.

Angajamente asumate, dar neonorate

De la bun început se pare însă că lucrurile au mers cu susul în jos. Mai exact, din suma stipulată în contract pentru vânzare, de 99.100 de lei, cumpărătorii ar fi trebuit să achite jumătate, adică 49.550 de lei. Nu s-a întâmplat acest lucru, motiv pentru care s-a încheiat un angajament prin care soţii Romaniuc recunoşteau că nu au plătit banii şi îşi asumau o serie de obligaţii. Mai exact, să îi asigure bătrânei o masă caldă la amiază în fiecare zi, trei aprovizionări pe lună cu alimente pentru dimineaţa şi seara, respectiv să-i asigure medicamentele necesare pentru tratarea bolilor cronice de care suferă proprietara.

„La trei săptămâni din momentul în care a semnat contractul, mă aflam în vizită la vecina mea. Ea se afla la masă cu cele două persoane, iar ei au spus că i-au dat banii. Adela a negat, iar bărbatul a vrut să sară la bătaie la ea, dar a fost oprit de soţia sa. Atunci şi-a dat seama Adela că lucrurile nu stau aşa cum trebuie”, a spus Renate Sîicu, o vecină care locuieşte în apropiere şi o ajută pe Adela Olariu.

Două plângeri penale

Se poate spune că fitilul războiului era aprins. Fazele următoare ale conflictului s-au lăsat şi cu două plângeri penale din partea bătrânei, dintre care una şi-a retras-o ulterior.

Ce s-a întâmplat de fapt? „Era în vara lui 2018, când Gheorghe Romaniuc m-a prins de mână şi m-a izbit de uşă. Mi-a fost frică de faptul că o să mă omoare, iar de atunci stau cu poarta legată cu lacăt şi cu uşa de la casă încuiată. Mi-am scos şi certificat medico-legal după ce a sărit la mine, dar am zis să nu-i fac rău şi mi-am retras plângerea”, a arătat Adela Olariu.

A doua plângere penală a fost depusă ulterior, după ce lacătul cu care era asigurată poarta gospodăriei de pe strada Cernăuţi a fost distrus.

Una peste alta, femeia spune că se simte terorizată de soţii Romaniuc şi crede că a făcut cea mai mare greşeală când a încheiat acel contract parafat la notariat.

Ce reclamă Adela Olariu

În plus, Adela Olariu îi acuză pe cei care s-au obligat să o întreţină că nu şi-au respectat promisiunile stipulate prin hârtiile semnate.

„Au făcut nişte renovări, la baie şi la hol, iar camera în care dorm au văruit-o. Dar la baie mi-au scos boilerul de încălzit şi cada de baie şi au montat o cabină de duş. Dar m-au lăsat fără apă caldă, iar pentru cabina de duş trebuie să pun un furtun şi să trag apă de la chiuvetă. Nici maşina de spălat rufe nu o pot folosi, pentru că nu este racordată la apă. Stă acum ca un bibelou. Au scos din pod nişte cărămizi şi au lăsat o gaură în tavan pe unde îmi intră şoarecii în casă. Lemne de foc îmi aduc resturi de la mobilă, iar mâncare când şi când. Ultima dată au fost pe 11 ianuarie 2019 cu două braţe de harţapele, o pâine, nişte pansamente şi o bucată de brânză”, a detaliat Adela Olariu.

Punctul ei de vedere este susţinut şi de vecina Renate Sîicu. Aceasta spune că face cumpărături atât pentru ea, cât şi pentru Adela Olariu, iar aceasta din urmă îi plăteşte din buzunarul propriu contravaloarea produselor alimentare sau a medicamentelor.

Acţiune depusă la Judecătoria Suceava

Între timp, Adela Olariu a contactat un avocat şi a depus toate diligenţele pentru a anula contractul de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager de întreţinere.

Adriana Ostaficiuc, avocata care o reprezintă pe bătrână, a confirmat că a depus o acţiune în instanţă, la Judecătoria Suceava, prin care cere rezoluţiunea contractului încheiat în 2017.

„Cumpărătorii nu şi-au îndeplinit mare parte din obligaţii, aspecte care se şi confirmă. Împotriva lor există şi două plângeri penale, plus că nu au plătit preţul stipulat în contract”, a declarat Adriana Ostaficiuc.

„Nu dăm înapoi pentru că am cheltuit o avere acolo”

Monitorul de Suceava a contactat-o ieri şi pe Rodica Romaniuc, care a expus o versiune total diferită faţă de cea prezentată de bătrână.

„Ea este influenţată de o vecină care ne vrea plecaţi de acolo. De aproape cinci ani băgăm bani acolo. Stătea într-o mizerie de nedescris, podul era plin de mizerie de la pisică. Pentru tot ce am făcut avem facturi. Baia, holul şi dormitorul le-am făcut noi şi am încercat să o ajutăm, dar refuză permanent. Mergem să jurăm oriunde că nu am greşit cu nimic faţă de ea. Nu dăm înapoi pentru că am cheltuit o avere acolo”, este concluzia Rodicăi Romaniuc.

Aceasta a negat şi orice tip de agresiune asupra Adelei Olariu şi spune că acestea sunt doar provocări care nu au nimic de-a face cu realitatea.