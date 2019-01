Rădăuţi

Furnizarea apei potabile în municipiul Rădăuţi va intra în normalitate, cel mai târziu, la mijlocul acestei săptămâni – aceasta este concluzia după întrunirea de ieri dimineaţă de la sediul administraţiei locale rădăuţene, întrunire la care au participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava Viorel Seredenciuc, directorul ACET Suceava, Ştefan Groza, şeful agenţiei ACET Rădăuţi, Gheorghe Ardelean, primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tatar, viceprimarul Bogdan Loghin şi reprezentanţi ai administraţiei locale rădăuţene.

Întrunirea a fost organizată după ce vinerea trecută primarul rădăuţean a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru o analiză a situaţiei create în municipiu de calitatea necorespunzătoare a serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canal de către agenţia rădăuţeană a ACET Suceava, prin neasigurarea presiunii apei la etajele superioare ale blocurilor de locuinţe din localitate. Şedinţa convocată ieri, la ora 10.00, a debutat cu refuzul directorului ACET Suceava vizavi de prezenţa reprezentanţilor mass-media la întrunire, pe motiv că „se vor discuta probleme tehnice”, condiţii în care aceştia au părăsit sala. Totuşi, după circa 90 de minute, la finalul întrunirii directorul ACET Suceava, Ştefan Groza, a declarat: „Sperăm să intrăm în normalitate în circa o săptămână, după ce vom finaliza o serie de operaţiuni la staţia de la Măneuţi. Urmează încă o decolmatare a canalului de îmbunătăţire a frontului de captare, şi în acelaşi timp trebuie să vedem dacă mai există pierderi de apă care nu au fost depistate, şi dacă acestea există, să le remediem. Aşa cum vă spuneam, sperăm că într-o săptămână va fi reluată în condiţii normale furnizarea apei în municipiul Rădăuţi”.

Nistor Tatar: „Le-am spus ce trebuie făcut acolo şi cred că în două zile se pot remedia disfuncţionalităţile”

De partea cealaltă, primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tatar, mult mai optimist, a afirmat că în maximum două zile, până miercuri, problemele vor fi rezolvate: „După discuţiile pe care le-am avut cu directorul Groza de la ACET şi cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava Viorel Seredenciuc, cred că ACET-ul trebuie să remedieze cât mai repede problemele pe care le are la Măneuţi. Eu le-am spus ce trebuie făcut acolo şi cred că în două zile se pot remedia disfuncţionalităţile astfel ca rădăuţenii să dispună de apă… Aşa cum am arătat şi la întrunire, ACET-ul nici nu are personal suficient acolo, am văzut că sunt numai un laborant şi un mecanic pe tură. Trebuie să funcţioneze normal şi pompele de acolo, pentru că investiţia a fost de două milioane de euro. Până la urmă, astăzi le-am dat soluţia tehnică pentru problemele de la Măneuţi şi le-am pus la dispoziţie şi un utilaj, utilaj care lucrează acolo încă de vinerea trecută… Mâine (n.r. - astăzi) voi merge acolo să văd ce au făcut, pentru că îmi asum ceea ce le-am spus să facă… Trebuie înţeles că rădăuţenii nu pot sta încă o săptămână sau două fără apă la etajele superioare din blocuri. Într-adevăr vor exista nişte cheltuieli pentru lucrări, însă pentru lucrările imediate acestea vor fi suportate de primăria rădăuţeană, tocmai pentru a se rezolva cât mai urgent situaţia creată. Aşadar, de marţi seară, cel mai târziu de miercuri dimineaţă, la Rădăuţi nu vor mai fi probleme cu furnizarea apei potabile”.