Elevii de gimnaziu din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor trece şi în acest an prin focurile evaluărilor naţionale, testări introduse de Ministerul Educaţiei în 2014 - 2015, pentru a urmărievoluţia elevilor pe parcursul gimnaziului.

Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale, iar rezultatele obţinute nu vor fi trecute în catalog şi nu vor fi făcute publice.

Calendarul evaluărilor este deja stabilit de Ministerul Educaţiei, probele urmând să se desfăşoare în perioada 7 - 23 mai 2019.

În judeţul Suceava, potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Judeţean, în clasa a II-a sunt înscrişi 6.992 de elevi, în clasa a IV-a sunt 7.188, iar clasa a VI-a sunt 5.403 de elevi.

Primii care vor susţine testarea sunt elevii de clasa a II-a (7 – 10 mai).

Testările scrise la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai.

Pentru elevii din clasa a IV-a, evaluarea are următorul calendar:limba română -14 mai, matematică -15 mai şi limba maternă -16 mai.

Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor în zilele de 22 mai (limbă şi comunicare) şi 23 mai (matematică şi ştiinţele naturii).

Ministerul Educaţiei a transmis că „rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Precizăm că rezultatele evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se comunică doar părinţilor acestora”

La ce folosesc evaluările şi ce spun specialiştii

Aceste evaluări obişnuiesc elevii cu atmosfera unui examen, fiind primele testări ale căror subiecte sunt făcute de altcineva decât învăţătorul de la clasă.

Ministerul Educaţiei urmăreşte ca prin intermediul acestor evaluări naţionale să poată urmări mai bine cum evoluează fiecare elev, dar şi dacă şi unde sunt probleme la nivel de şcoală, de clasă sau de elev.

Însă specialiştii atrag atenţia asupra unor probleme care planează asupra acestor evaluări, mai ales faptul că acestea nu şi-ar atinge scopul.

Prof. Dragoş Iliescu, vicepreşedintele Comisiei Internaţionale de Testare, expert în măsurare educaţională, colaborator OECD la o parte dintre testările standardizate, a realizat pentru www.edupedu.roo analiză asupra acestor evaluări.

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte evaluările, „nu este clar pentru ce sunt făcute. Sau, mai degrabă, este clar că nu sunt făcute cu un scop explicit în minte. Eu cred că aceste evaluări au menirea de a arăta, ca să suprasimplific, <ce anume merge şi ce nu>, comparând nivelul actual cu nivelul anterior (deci ar trebui să surprindă evoluţia) şi explicând care sunt diferenţele între diferitele segmente de populaţie (de ex. din diverse judeţe, de diferite genuri, de diferite etnii, locuind în zona urbană sau cea rurală, provenind din familii mai avute sau mai sărace, din familii monoparentale sau nu, cu părinţii plecaţi din ţară sau nu etc.), cu scopul de a observa disparităţi, de a identifica şi celebra şi multiplica succesul şi de combate insuccesul etc. etc. Nici unul din rapoartele realizate nu ajută la aşa ceva – nu ajută la fundamentarea unor politici publice în domeniul educaţiei, pentru că nu oferă răspunsuri la nici una din aceste întrebări. Știu că avem colegi competenţi în Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cred că instituţia ar trebui să impună un standard de raportare care să le permită acestor colegi să ofere acest tip de date către societate. Un astfel de standard de raportare, axat pe răspunsul la întrebările care ne frământă – şi care e ascuns acolo în date, fără să fi fost dezgropat până acum – ar arăta că instituţia îşi îmbrăţişează cu adevărat misiunea de evaluator naţional”.