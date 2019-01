Motivare judecători

Un groaznic accident rutier petrecut în vara anului 2014, soldat cu decesul unui tânăr, planează sub incertitudine şi astăzi, la mai bine de patru ani şi jumătate de la tragedie. Surpriza din acest caz a venit prin sentinţa recentă a magistraţilor de la Judecătoria Gura Humorului, care l-au achitat ca nevinovat pe tânărul trimis în judecată şi pus sub acuzare pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi conducerea sub influenţa alcoolului. După cum am relatat zilele trecute în Monitorul de Suceava, inculpatul a fost achitat din lipsă de probe, cu precizarea importantă că sentinţa nu este definitivă, iar magistraţii Curţii de Apel Suceava vor da un verdict final în acest dificil caz.

În materialul de astăzi vom scrie despre motivarea judecătorilor de la Gura Humorului, despre cum explică aceştia achitarea tânărului trimis în judecată ca autor al accidentului. Judecătorii au stabilit că probele nu sunt suficient de concludente şi, în aceste condiţii, au aplicat principiul „orice îndoială este în favoarea inculpatului”. Cu alte cuvinte, nici judecătorii nu sunt siguri cine s-a aflat la volan, însă au preferat să-l achite pe inculpat, în condiţiile în care nu au certitudinea că el a provocat nenorocirea.

Interesant este cum în acest dosar o expertiză dispusă în timpul procesului a venit cu concluzii diametral opuse celor iniţiale, care au dat o cu totul altă turnură anchetei.

Cum s-a petrecut accidentul şi cum a apărut problema esenţială a cazului: Cine s-a aflat la volan?

Accidentul s-a petrecut în dimineaţa zilei de 8 iunie 2014, puţin după ora 4.00, la Gura Humorului, şi a fost de o violenţă extremă.

Ancheta din acest caz a fost îngreunată de faptul că cei doi tineri care s-au aflat în maşină au schimbat locurile de mai multe ori, detalii care au fost studiate în baza mai multor imagini video, surprinse de camere video ale Primăriei Gura Humorului şi de la benzinării.

Cei doi tineri se plimbau cu un autoturism Ford Mondeo, înmatriculat în Marea Britanie, cu volan pe partea dreaptă. Tragedia s-a petrecut imediat după podul de peste râul Moldova, la intrarea în Gura Humorului dinspre Frasin. Autoturismul Ford venea pe principala arteră de circulaţie, DN 17, dinspre Frasin, cu viteză foarte mare. De pe strada secundară Mihail Kogălniceanu (varianta ocolitoare a oraşului) a ieşit un camion Volvo, care a virat la stânga, spre Frasin. Autoturismul Ford a acroşat uşor partea din spate a remorcii, moment în care şoferul a pierdut controlul asupra volanului. A urmat un adevărat dezastru. Autoturismul Ford Mondeo a pătruns pe trotuar, a doborât un stâlp de iluminat public stradal şi un stâlp de susţinere a unor indicatoare rutiere, a acroşat apoi o altă maşină, după care s-a izbit violent de un parapet şi s-a răsturnat pe cupolă. Maşina a fost distrusă în proporţie de 99%.

Ionuţ Cojocaru, în vârstă de 25 de ani, a fost scos decedat din maşină, în timp ce Florin Ioniceanu, în vârstă de 23 de ani la acea vreme, era în viaţă, fiind dus la spital. Supravieţuitorul accidentului a avut nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi reveni.

Din expertizele efectuate a rezultat că autoturismul rula cu viteza de aproximativ 158 de kilometri la oră în momentele premergătoare impactului.

Ancheta poliţiştilor şi a procurorilor l-a indicat pe supravieţuitor ca autor al accidentului

După o anchetă lungă, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au dispus trimiterea în judecată a tânărului care a supravieţuit – Florin Ioniceanu, pentru ucidere din culpă, dar şi conducere sub influenţa alcoolului (probele au indicat că la momentul accidentului avea alcoolemia de 0,95 g/l alcool în sânge).

Probatoriul s-a bazat pe imaginile video de pe camerele video pe care a apărut maşina în care se aflau cei doi în acea noapte, inclusiv din benzinării, unde tinerii au coborât, pe ce au declarat martorii, dar şi pe probe legate de dispunerea leziunilor pe corpul tânărului mort. O altă probă a fost legată de un pantof cu care era încălţat Ioniceanu – tânărul care a supravieţuit, găsit sub locul din dreapta-faţă ( n.r. maşina era cu volan pe dreapta).

Procurorii şi poliţiştii care au instrumentat dosarul l-au trimis în judecată pe Florin Ioniceanu, subliniind că nu au dubii cu privire la faptul că el s-a aflat la volan la momentul tragediei.

Cum au demontat judecătorii toate probele procurorilor

În instanţă, datele problemei s-au schimbat radical, cu argumente mai mult sau mai puţin discutabile. În primul rând, judecătorii au mai admis efectuarea unei noi expertize, tocmai pentru că aveau dubii. Această expertiză a adus în dosar constatări noi. Cea mai importantă a fost legată de faptul că topografia şi morfologia unora dintre leziunile constatate pe corpul tânărului care a decedat sugerează că acesta s-ar fi aflat la volan. Mai mult, expertul a indicat şi că tânărul care a murit ar avea leziuni produse de centura din dreapta, fapt contestat vehement de familia tânărului care a decedat, dar mai ales de tot probatoriul de până atunci. Practic, această expertiză solicitată pe parcursul procesului a venit cu concluzii foarte diferite.

Judecătorii de la Gura Humorului au mai arătat că martorii care au ajuns printre primii la locul tragediei au dat declaraţii contradictorii şi, în general, nu au putut preciza clar care din tineri era la volan. Asta din cauză că accidentul a fost extrem de violent, iar ambii tineri erau proiectaţi în spatele maşinii când au fost găsiţi. O analiză atentă arată că doar unul dintre martori a declarat că Ionuţ Cojocaru, tânărul care a murit, era poziţionat pe bancheta din spate, însă spre stânga autovehiculului. Restul martorilor au declarat că nu au avut cum să-şi dea seama care dintre cei doi condusese. Judecătorii au mai stabilit şi că din imagini nu se poate stabili cu certitudine care dintre tineri era la volan, acestea fiind de calitate slabă şi pe timp de noapte. Judecătorii au mai apreciat că simpla prezenţă a unui papuc între parbriz şi bord, pe partea dreaptă, nu este relevantă, având în vedere violenţa impactului, maşina fiind distrusă în proporţie de 99%.

Concluzia judecătorilor

Judecătorii au stabilit că nici din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi nici din cel administrat în etapa cercetării judecătoreşti nu a rezultat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că la momentul producerii accidentului la volan se afla Florin Ioniceanu, tânărul care a avut norocul să scape din acel accident.

Judecătorii au mai apreciat că probele nu sunt certe şi sigure, lăsând loc unei nesiguranţe, astfel că au aplicat principiul „orice îndoială este în favoarea inculpatului”.

Tatăl tânărului mort în accident nu renunţă: acesta contestă în special ultima expertiză

Pentru tatăl tânărului care a murit, Ionuţ Cojocaru, decizia judecătorilor de la Gura Humorului a picat cu un trăsnet. Părintele nu şi-a pierdut încă speranţa şi se întreabă, pe bună dreptate, cum de probele care au părut atât de clare în faza de urmărire penală au picat una câte una în instanţă.

Bărbatul este în continuare convins că fiul său nu era la volan în momentul accidentului şi are mai multe argumente, în mare cele în baza cărora a şi fost trimis în judecată celălalt tânăr. Acesta spune că pe imagini se pot observa inclusiv stilurile diferite de a conduce ale celor doi tineri în acea noapte. Tatăl lui Cojocaru contestă vehement în special expertiza din perioada procesului, cea care a schimbat radical concluziile.

Un amănunt important este şi că poliţiştii rutieri care au instrumentat cazul şi au ajuns printre primii la locul tragediei, şi care au văzut multe accidente la viaţa lor, sunt de părere, având în vedere şi probele şi indiciile, că la volan s-a aflat tânărul care a fost trimis în judecată şi, mai nou, declarat nevinovat.

Miza acestui caz este una mare, având în vedere că tânărul care a supravieţuit era şi băut, astfel că, dacă ar fi găsit vinovat, ar exista riscul să fie condamnat cu executare.

Verdictul final va fi dat de magistraţii Curţii de Apel Suceava. Primul termen al procesului de la instanţa de apel va fi în luna februarie.