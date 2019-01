Festivitate

Organizatori, parteneri şi colaboratori ai ediţiei din 2018 a „Spartachiadei profesorilor”, proiect sportiv dedicat personalului din învăţământ, au tras linie după cea de-a şasea ediţie a evenimentului, evidenţiind ecourile competiţiei de anul trecut.

Totodată, cei care au susţinut şi promovat acest proiect au fost recompensaţi cu diplome şi cupe de către Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS), drept mulţumire şi recunoştinţă pentru aportul lor.

A fost o întâlnire a bilanţului, a prieteniei, a planurilor de viitor, şi nu în ultimul rând, încă un prilej de a promovasportul, mişcarea pentru sănătate şi un stil de viaţă activ.

Au răspuns afirmativ invitaţiei ASIS autorităţi locale şi judeţene, directori de şcoli, cadre didactice, colaboratori, iubitori ai sportului.

Spartachiada profesorilor continuă şi în 2019, a VII-a ediţie fiind programată în perioada 27 – 29 iunie, pescuitul sportiv şi crosul profesorilor fiind probele care vor deschide concursul din acest an.

Mesaje de susţinere

Festivitatea de închidere a ediţiei 2018 a Spartachiadei a fost moderată de prof. Maria Reuţ, aceasta reamintind de unicitatea proiectului la nivel naţional, „un proiect care creează punţi spre socializare şi mişcare”.

Diplomele şi cupele au fost înmânate de Giani Leonte şi Gheorghe Lazăr, reprezentanţi ai principalelor instituţii organizatoare - Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi Inspectoratul Școlar Judeţean (IȘJ) Suceava.

„Remarcăm la ediţia din 2018 participarea unor concurenţi din afara graniţelor şi din mai multe judeţe din ţară, iar acest lucru înseamnă că evenimentul are notorietate şi sperăm ca acesta să fie multiplicat şi în alte judeţe. Am observat multitudinea probelor la care au participat profesorii, am numărat vreo 15, asta pentru că avem profesori talentaţi în multe ramuri sportive. Important e ca elevii să înţeleagă că mişcarea e importantă, să promovăm sportul”, a menţionat Lazăr.

La rândul său, Giani Leonte a precizat că ediţia 2018 a avut un caracter special, a marcat Centenarul Marii Uniri, iar prin sport „am unit simbolic românii din Republica Moldova, din nordul Bucovinei şi din ţara noastră. Nu ne oprim aici, de mâine dăm startul ediţiei a VII-a a Spartachiadei”.

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a fost partener al competiţiei sportive, instituţia fiind reprezentată, joi, de prorectorul Ștefan Purici.

„Mă bucur că în anul Centenarului profesorii din judeţul Suceava au reuşit să adune alte cadre din afara graniţelor ţării, realizând prin evenimentele organizate ceea ce au realizat înaintaşii noştri cu 100 de ani în urmă”, a specificat acesta. Tot de la USV, a primit distincţii şi prof. univ. dr. Petru Ghervan, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Echipa de management de la IȘJ Suceava a fost prezentă în formulă completă, Gabriela Scutaru şi Cristian Cuciurean, adjuncţii instituţiei, fiind recompensaţi cu diplome şi cupe.

„E un proiect care creşte, cu foarte multe beneficii. Vă aduce împreună, vă dăruieşte zile de socializare, de bucurie. Știu că este un efort mare şi vă doresc ca entuziasmul să nu vă părăsească, iar ediţiile următoare să fie un succes”, a transmis Gabriela Scutaru.

Cu toate că ediţia a VI-a nu a primit finanţare din partea autorităţilor locale, la festivitate a participat şi edilul Sucevei, Ion Lungu, care a promis organizatorilor că va găsi soluţii pentru ca Primăria Sucevei să poată sprijini financiar activitatea.

Suportul pentru desfăşurarea acestui concurs l-a asigurat, la rândul său, şi Mirela Adomnicăi, prefectul judeţului, prin instituţia pe care o reprezintă.

”Suntem o echipă, ne susţinem reciproc. Vă urez succes, acest proiect trebuie să dobândească greutatea meritată”, a spus aceasta.

Festivitatea a continuat cu premierea participanţilor.

Reamintim că întrecerile din 2018 au antrenat circa 700 de competitori din Suceava, Mehedinţi, Maramureş, Dolj, Iaşi, Bacău, dar şi din Republica Moldova şi Ucraina.