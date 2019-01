În urma campaniei noastre

În urma campaniei umanitare lansate de Monitorul de Suceava, în luna decembrie, campanie prin care vă informam că ”Un copil în vârstă de 11 ani, din Gura Humorului, care nu poate merge singur, are nevoie urgent de bani pentru a se trata la o clinică din Germania”, s-au strâns aproape 88.000 de euro, bani care îi permit lui Andrei-Ionuţ Varvaroi, în vârstă de 11 ani, diagnosticat cu tetrapareză spastică, să ajungă în Germania şi să înceapă tratamentul.

Datorită vouă, celor care aţi citit povestea lui Andrei în paginile Monitorului de Suceava şi aţi văzut filmul de prezentare pe site-ul Monitorului, Andrei Varvaroi va ajunge pe 7 martie la clinica din Germania pentru primele patru operaţii. După ce i-a făcut copilului foarte multe investigaţii, o echipă de specialişti de la o clinică din Germania i-a spus că poate fi operat şi va merge singur. Pe o scară de la 1 la 5, 5 fiind nivelul cel mai grav al bolii, Andrei a fost situat de medicii germani la nivelul 1,5, ceea ce înseamnă că şansele lui de a merge, de a face primii paşi singur, de a alerga în zăpadă, de a scrie singur, de a se bucura de anii frumoşi ai copilăriei sunt foarte mari. La un calcul estimativ, costurile celor 11 operaţii pe care ar trebui să le facă Andrei, pe perioada unui an şi jumătate, chiar doi, ar fi de 53.000 de euro, la care se adaugă costurile ortezelor care trebuie purtate de copil după primele intervenţii chirurgicale. O orteză costă între 14.000 şi 16.000 de euro, Andrei având nevoie de două orteze, care, la un interval de circa trei luni, trebuie schimbate. Visul lui Andrei de a merge singur costă circa 100.000 de euro.

Ovidiu Varvaroi: „Nu credeam că avem în spate o armată de oameni săritori”

Cu ajutorul oamenilor care au empatizat cu povestea lui Andrei, i-au înţeles suferinţa şi dorinţa puternică de a merge, s-a adunat cea mai mare parte din bani. Părinţii lui Andrei, Maria-Magdalena şi Ovidiu Varvaroi, profesori la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, sunt copleşiţi de emoţii, de acea bucurie care te face să speri, să crezi în minuni, să crezi că propriul copil va face într-o zi primii paşi singur, fără să fie sprijinit de nimeni. Solidaritatea oamenilor i-a surprins până la lacrimi. Mulţumirile celor doi părinţi se îndreaptă acum spre toţi cei care au făcut donaţii, fie că au fost colegi de catedră, profesori, învăţători, elevi, foşti elevi, părinţi, de la şcolile humorene şi de la cele din jurul oraşului, din judeţ, care şi-au deschis braţele către Andrei, firme importante din Gura Humorului, din judeţ, din ţară, prieteni, cunoştinţe, oameni care au aflat din ziar de drumul anevoios pe care trebuie să-l parcurgă Andrei până la clipa în care va merge singur şi care au mers la bancă şi au donat sume de bani. „Vă spun sincer, după ce a apărut materialul (19 decembrie 2018) şi până în Ajunul Crăciunului s-au donat pentru Andrei 55.000 de euro. Nu mi-a venit să cred ce s-a putut întâmpla. Nu credeam că avem în spate o armată de oameni săritori. Doamnele de la bancă ştiau conturile noastre pe dinafară, aşa ne-au spus când am mers să întrebăm dacă s-a mai adunat ceva, pentru că au fost foarte mulţi oameni care au făcut donaţii pentru Andrei. Le mulţumim din suflet tuturor. Andrei va merge singur datorită lor. Toţi cei care au donat bani, indiferent de sumă, fac posibilă deplasarea lui Andrei la clinica din Germania. Au fost oameni care au donat câte 50 de lei pentru Andrei, dar au fost și firme care au donat mii de euro. Împreună pot împlini un vis. Vă mulţumim din inimă!”, ne-a spus Ovidiu Varvaroi.

Pe 7 martie vor fi în Germania, pentru primele patru operaţii

Părinţii lui Andrei au luat legătura cu medicii germani şi pe 4 martie vor pleca spre Germania. Pe 7 martie se vor interna pentru efectuarea primelor patru operaţii. Este vorba de o internare de circa 45 de zile, după care, dacă totul va decurge normal şi nu vor apărea complicaţii, Andrei va purta o perioadă orteze performante, până la al doilea set de operaţii.

Povestea lui Andrei este cunoscută de toţi profesorii Şcolii Gimnaziale „Teodor Balan” Gura Humorului, inclusiv de directoarea instituţiei, profesoara Garofiţa Straton, de învăţătoarea clasei a IV-a A, Catrina Cotoară, clasă în care este şi Andrei, de profesorii şi de directoarea Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Mihaela Ursaciuc, oameni care, la rândul lor, au organizat evenimente caritabile la care s-au adunat bani pentru Andrei Varvaroi, oameni cărora familia Varvaroi le mulţumeşte respectuos.

Andrei: ”Vă mulţumesc din tot sufletul meu pentru că m-aţi ajutat şi sper ca visul meu să se îndeplinească cât mai curând”

Ca orice copil, Andrei are visuri. Vrea să devină informatician. Vrea să fie la fel ca ceilalţi copii care au libertate de mişcare, copii care pot să facă lucruri pe care Andrei, oricât şi-ar dori şi oricât efort ar depune, nu poate. De exemplu, Andrei nu poate scrie. El se foloseşte de un laptop pentru a-şi face lecţiile. Şi le face foarte bine. Este un elev premiant, cu diplome obţinute la mai multe concursuri şcolare. „Eu vreau să merg. M-am plictisit să stau pe loc. Vreau să alerg după colegi, să stau de vorbă cu ei... nu doar ei să vină la banca mea, pentru că nu sunt eu centrul pământului, dar eu nu pot să mă mişc... Singur mă pot deplasa doar în patru labe, momentan, şi mă dor deja genunchii. Îmi doresc foarte mult să merg, mai mult decât orice, mai mult decât un cadou material!”, ne-a spus Andrei.

Vestea că s-a adunat aproape toată suma de bani necesară operaţiilor şi ortezelor de care el are nevoie l-a bucurat mult pe Andrei. Să nu credeţi că Andrei nu are emoţii, că nu conştientizează că fiecare operaţie are riscurile sale, că există dureri, dar vrea să lupte până la capăt, vrea să meargă singur, să devină independent. „Vă mulţumesc din tot sufletul meu pentru că m-aţi ajutat şi sper ca visul meu să se îndeplinească cât mai curând. Vă mulţumesc tuturor!”, a spus Andrei.

Vor să ajute şi alţi copii bolnavi

Părinţii lui Andrei au deschis un ONG – Asociaţia „Protejăm Viitorul”, pentru că, după ce au căutat răspunsuri cu privire la boala copilului lor, au ajuns la concluzia că, luptând pentru Andrei, pentru a-l face bine, pot să lupte şi pentru alţi copii. „Poate aşa a fost să fie, să învăţăm ceva din această experienţă. Dacă reuşim să adunăm bani să-l ducem pe Andrei la clinica din Germania şi să-l facem bine, vrem apoi să adunăm bani şi să ducem şi alţi copii în Germania, la tratament. Sunt mulţi părinţi care au foarte puţine informaţii despre această boală, nu ştiu ce să facă, unde să-şi ducă copilul bolnav, părinţii disperaţi care chiar s-au despărţit, pentru că nu au făcut faţă şocului”, ne-au povestit părinţii lui Andrei. Dacă Andrei mai are nevoie de circa 12.000 de euro pentru întregul tratament în Germania, sunt zeci de copii din judeţ care nu au bani nici măcar să ajungă la clinica din Oradea, pentru terapie. Maria-Magdalena şi Ovidiu Varvaroi vor să-i ajute şi pe aceşti copii, vor să le deschidă şi lor un drum spre... normalitate. Cei care vor să le fie aproape şi să ajute cât mai mulţi copii să reuşească să facă primii paşi singuri pot să doneze orice sumă de bani în conturile deschise de familia Varvaroi la Banca Transilvania (pentru Asociaţia „Protejăm Viitorul”) în euro: RO46BTRLEURCRT0474471101, în lire: RO04BTRLGBPCRT0474471101; în lei: RO96BTRLRONCRT0474471101 şi în dolari: RO50BTRLUSDCRT0474471101.