Perioada 17 – 23 ianuarie

Simpozionul Naţional ,,Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, Suceava, 18-19 ianuarie

Simpozionul Naţional ,,Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, va avea loc la Suceava, în perioada 18-19 ianuarie. Aflat la a VI-a ediţie, Simpozionul Naţional are ca parteneri: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Protopopiatul Suceava I, Mănăstirea Dragomirna, Parohia Şcheia I - Suceava, Asociaţia Miseno. Lucrările Simpozionului vor debuta vineri, 18 ianuarie, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt”, începând cu ora 9.30, avându-l ca preşedinte de onoare pe Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Manifestarea se va încheia sâmbătă, 19 ianuarie, cu Slujba de Pomenire a Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania şi a prof. univ. Aurel Sasu, împreună cu Slujba de Pomenire a Părintelui Mitropolit Anastasie Crimca, ctitorul Mănăstirii Dragomirna.

Marţi, 22 ianuarie

Intrare liberă la spectacolul „Cosmic”, la Planetariul din Suceava

Planetariul Observatorului Astronomic din Suceava găzduieşte marţi, 22 ianuarie, de la ora 19.00, spectacolul „Cosmic”, o înlănţuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava, de la Light of Ink, coordonat de profesorul Gheorghe Cîrstian.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal “Matei Vişniec” Suceava, este regizorul şi coordonatorul acestui proiect, realizat de Universitatea “Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a Studenţilor, în parteneriat cu Clubul de Poezie Light of Ink de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava.

Miercuri, 23 ianuarie

„Pisica verde”, la Siret

Miercuri, 23 ianuarie, Teatrul studenţesc „Fabulinus” aduce pe scena Casei de Cultură „Mihai Teliman” Siret piesa „Pisica verde”, de Elise Wilk, în regia lui Cosmin Panaite. Spectacolul este programat de la ora 18,30, iar biletele se pot achiziţiona de la sediul Casei de Cultură.

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal “Matei Vişniec” Suceava, este regizorul şi coordonatorul acestui proiect realizat de Universitatea “Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a Studenţilor Suceava.

Spectacolul Teatrului studenţesc „Fabulinus”, în care actorii se adresează direct publicului, narează povestea unor tineri care împărtăşesc o experienţă majoră, care le va schimba viaţa pentru totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în realităţi paralele.

Informaţii suplimentare la 0746 132 218.

„Unirea Principatelor reflectată în literatură”, la Muzeul Bucovinei

Împlinirea în acest an a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, eveniment istoric de o însemnătate aparte, va fi marcată, la Muzeul Bucovinei, printr-o activitate realizată în colaborare cu elevi ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” din Suceava (profesor coordonator Rodica Cozaciuc), care vor prezenta un moment artistic intitulat “Unirea Principatelor reflectată în literatură”. Manifestarea va avea loc în Sala de Conferinţe a Muzeului Bucovinei, în ziua de 23 ianuarie, începând cu ora 12:00.