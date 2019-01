Infracţiuni

Poliţiştii suceveni s-au confruntat în ultimii ani cu destul de multe cazuri în care conducătorii auto le-au prezentat în timpul verificărilor permise de conducere emise de autorităţile ucrainene. De fiecare dată, acestea s-au dovedit a fi false, cei mai mulţi dintre şoferii care le-au prezentat neavând nici măcar paşaport cu care ar fi putut călători în ţara vecină. Cei mai mulţi dintre cei prinşi cu astfel de permise nu ştiu nici măcar faptul că una dintre condiţiile de a avea un astfel de permis este aceea de a deţine cetăţenia ucraineană, lucru destul de greu de obţinut. În astfel de caz însă, permisul de conducere de provenienţă ucraineană trebuie însoţit de un număr de identificare obţinut în Ucraina, care se obţine de către o persoană care are o şedere temporară sau permanentă în ţara vecină, are conturi bancare deschise în această ţară şi, nu în ultimul rând, are cunoştinţe de limbă ucraineană pentru susţinerea examenului pentru permis de conducere. Cu alte cuvinte, nu e deloc simplu în calitate de cetăţean român să intri în posesia unui astfel de permis de conducere ucrainean, ceea ce denotă faptul că aceşti ”şoferi” au obţinut cel mai probabil aceste permise de la persoane dubioase, care se ocupă de procurarea unor astfel de documente, şi nu de la autorităţile ucrainene.

Cu un astfel de caz s-au întâlnit marţi seara poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Ipoteşti, care au oprit pentru control un autoturism BMW pe DJ 208A, în satul Ştirbăţ. La volanul maşinii se afla un bărbat de 34 de ani, din oraşul Liteni, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere emis de autorităţile ucrainene. Fiind verificat în bazele de date ale Poliţie Române, s-a stabilit faptul că susnumitul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Verificările sunt continuate de poliţişti în cadrul unui dosar de cercetare penală deschis pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere şi uz de fals.