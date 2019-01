În 2019

Cinci mari obiective de investiții care se vor derula în 2019 vor fi finanțate de municipalitatea suceveană cu bani din creditele angajate anterior, dar la care nu a avut acces până acum, din cauza restricțiilor impuse de Guvern.

„Am fost marți la Ministerul Finanțelor și am discutat de două credite ale Primăriei Suceava care sunt aprobate de Comisia de împrumuturi, să vedem cât putem trage din ele. Primăria Suceava are credite aprobate și nefolosite de 27.607.244,71 lei, din care vom putea folosi în acest an 17,5 milioane de lei pentru investiții. Diferența va putea fi folosită în 2020”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, care a fost prezent luni și marți la București, cu diverse probleme, pe la ministere.

Edilul sucevean a precizat că în intervalul de timp scurs de la momentul aprobării creditelor (2015 - 2016) și până în prezent, pentru că nu s-au putut folosi banii de acolo, o serie de investiții au fost efectuate din fonduri proprii, încât banii respectivi vor trebui utilizați pentru alte obiective de investiții.

„Chiar de nouă ni s-au aprobat aceste credite, pentru că nu am avut acces la bani, am făcut din fonduri proprii o serie de investiții pentru care s-a luat credit, precum modernizarea Pieței Burdujeni, reabilitarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, străzile Bogdan Vodă și Mihail Sadoveanu, mansardarea Școlii nr. 10. De aceea voi intra în Consiliul Local cu aprobare pentru schimbarea obiectivelor, să finanțăm din credit Podul Unirii, platforma betonată plus racordul electric pentru autobaza flotei de autobuze electrice, extinderea de gaz metan în Burdujeni Sat, modernizare Ștrand Ițcani și modernizarea Pieței George Enescu”, a precizat Ion Lungu.

Faptul că fondurile necesare pentru realizarea celor cinci investiții enumerate există deja, în aceste credite de care dispune Primăria Suceava, este un argument în plus pentru constructori, să se prezinte la licitații, știind că nu vor avea probleme cu efectuarea la timp a plăților.

Cele două credite din care se vor trage bani începând de anul acesta au fost aprobate în 2015 și 2016, dar nu i s-a permis municipalității să le folosească, pentru a nu fi depășit gradul de îndatorare la nivel național.