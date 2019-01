Fonduri

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava a anunţat finalizarea proiectului „Let’s Start Up Afacerea Ta!”, prin care mai mulţi antreprenori au obţinut finanţări de până la 180.000 de lei. Preşedintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, a precizat că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Schema de ajutor de stat Romania Start Up Plus. Proiect a fost implementat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani în calitate de beneficiar şi de S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Asociaţia pentru Integrare şi Dezvoltare Comunitară – INDECO şi Asociaţia Consensual, în calitate de parteneri.

„De la momentul lansării acestui proiect a trecut un an de zile, timp în care s-au derulat activităţile de formare antreprenorială în urma cărora 150 de persoane au absolvit cursurile de Competenţe antreprenoriale”, a spus Lucian Gheorghiu. El a adăugat că în cadrul activităţii de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului a fost organizată o competiţie, iar din totalul de planuri de afaceri depuse de către absolvenţii cursurilor de Competenţe antreprenoriale, au fost selectate 15 planuri pentru a fi finanţate. De precizat că persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării finanţării au efectuat şi un stagiu de practică în cadrul unor societăţi a căror activitate economică face parte din aceleaşi grupă CAEN cu cea aferentă planurilor de afaceri declarate câştigătoare.

Lucian Gheorghiu a spus că în următoarea perioadă, persoanele ale căror planuri de afaceri au fost declarate câştigătoare vor participa la sesiuni personalizate de consiliere, consultanţă şi mentorat, urmând apoi etapa înfiinţării şi demarării activităţii întreprinderilor şi semnarea contractului de subvenţie. Preşedintele executiv al CCI Suceava a declarat că valoarea subvenţiei acordate fiecăruia dintre planurile de afaceri selectate în urma derulării concursului va fi de maximum 178.340 lei/plan de afaceri, o medie de 171.652,25 lei, ceea ce reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile propuse în planul de afaceri.