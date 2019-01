Sentinţă judecători

Un tânăr din Gura Humorului, care a fost trimis în judecată şi pus sub acuzare pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi conducerea sub influenţa alcoolului, pentru un accident mortal în care a murit amicul său, a fost achitat de judecători. Magistraţii l-au achitat în baza articolului legat de lipsa de probe împotriva sa (articolul 16, aliniat 1, litera c, Cod Procedură Penală). Cu alte cuvinte, judecătorii de la Gura Humorului au considerat că din rechizitoriu nu rezultă probe suficiente că el se afla la volan. Sentinţa Judecătoriei Gura Humorului nu este însă definitivă, fiind atacată cu apel. În aceste condiţii, sentinţa finală urmează a fi dată de Curtea de Apel Suceava.

Un accident de o violenţă extremă, produs la peste 150 de km/h: un tânăr mort, altul rănit grav

Accidentul s-a petrecut în dimineaţa zilei de 8 iunie 2014, puţin după ora 4.00, la Gura Humorului şi a fost de o violenţă extremă.

Ancheta din acest caz a fost îngreunată de faptul că cei doi tineri care s-au aflat într-o maşină au schimbat locurile de mai multe ori, detalii care au fost studiate în baza mai multor imagini video, surprinse de camere video ale Primăriei Gura Humorului şi de la benzinării.

Cei doi tineri se plimbau cu un autoturism Ford Mondeo, înmatriculat în Marea Britanie, cu volan pe partea dreaptă. Tragedia s-a petrecut imediat după podul de peste râul Moldova, la intrarea în Gura Humorului dinspre Frasin. Autoturismul Ford venea pe principala arteră de circulaţie, DN 17, dinspre Frasin. De pe strada secundară Mihail Kogălniceanu (varianta ocolitoare a oraşului) a ieşit un camion Volvo, care a virat la stânga, spre Frasin. Autoturismul Ford a acroşat partea din spate a remorcii, moment în care şoferul a pierdut controlul asupra volanului. A urmat un adevărat dezastru. Autoturismul Ford Mondeo a pătruns pe trotuar, a doborât un stâlp de iluminat public stradal şi un stâlp de susţinere a unor indicatoare rutiere, a acroşat apoi o altă maşină, după care s-a izbit violent de un parapet şi s-a răsturnat pe cupolă. Maşina s-a deplasat într-o mişcare de rotaţie permanentă pe o distanţă de circa 20-25 de metri. Pentru a vă face o imagine despre cât de violent a fost impactul, raportul de inspecţie tehnică a reliefat că maşina a fost distrusă în proporţie de 99%.

Ionuţ Cojocaru, în vârstă de 25 de ani, a fost scos decedat din maşină, în timp ce Florin Ioniceanu, în vârstă de 23 de ani la acea vreme, era în viaţă, fiind dus la spital. Supravieţuitorul accidentului a avut nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi reveni.

Din expertizele efectuate a rezultat că autoturismul rula cu viteza de aproximativ 158 de kilometri la oră în momentele premergătoare impactului.

"Cine a condus maşina?", o întrebare fără răspuns cert

Un alt detaliu pe care anchetatorii de la Biroul Rutier al Poliţiei oraşului Gura Humorului au trebuit să-l stabilească a fost legat de cine s-a aflat la volan. S-a stabilit astfel că, în intervalul orar 3.20-4.00, maşina a fost condusă de Ionuţ Cojocaru, tânărul care murit. Imagini video dintr-o benzinărie, la 4.05, au arătat că cei doi tineri au făcut schimb, Ioniceanu urcându-se în locul din dreapta, deci la volanul maşinii înmatriculate în Marea Britanie. Un alt mijloc de probă a fost un papuc găsit sub scaunul şoferului. Anchetatorii au analizat şi leziunile tânărului decedat, pentru a stabili locul din maşină.

La finalizarea anchetei, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului l-au trimis în judecată pe tânărul care a supravieţuit – Florin Ioniceanu, pentru ucidere din culpă şi pentru conducere sub influenţa alcoolului. Acesta avea o alcoolemie de 0,95 g/l alcool în sânge.

În noile condiţii, judecătorii au dat cu totul peste cap ancheta procurorilor, stabilind că nu sunt probe clare că el s-a aflat la volan. Florin Ioniceanu a fost declarat nevinovat pentru ambele infracţiuni care i-au fost reţinute de procurori. Rămâne de văzut şi ce verdict vor da judecătorii de la Curtea de Apel Suceava, cei care au misiunea dificilă de a da o sentinţă finală în acest caz.

Florin Ioniceanu se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la finalizarea procesului.