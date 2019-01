Bilanț

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava derulează și în acest an mai multe proiecte sociale în beneficiul copiilor și adulților aflați în grija statului. Unul dintre proiectele care vor continua și în acest an, în parteneriat cu Fundația ”Hope and Homes for Children România”, are ca obiectiv închiderea Centrului de plasament „Mihail și Gavril” Solca (centru de tip clasic) și înființarea a două case de tip familial în orașul Solca, cu o capacitate de 12 locuri fiecare. De asemenea, proiectul „Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 DGASPC-uri din țară, în cadrul apelului non-competitiv ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști”, este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman și are o valoare de proiect la nivelul județului Suceava de 83.815.658,23 lei, din care contribuția Consiliului Județean Suceava este de 1.676.320,23 lei. Directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, a declarat că „proiectul are ca obiective creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme și prin îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor din sistem, precum și creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității”.

Colaborări cu ONG-uri și instituții partenere

Pe lângă activitățile curente, DGASPC Suceava s-a implicat anul trecut și va continua să o facă și în 2019 în promovarea unor proiecte și evenimente importante în viața comunității, campanii umanitare, acțiuni precum ”Construim punți, dărâmăm ziduri!”, ”Caravana porților deschise”, „Ziua Adopției”, ”Disabled Persons Olympics”, eveniment dedicat sportului la care anual participă copii și persoane adulte cu dizabilități, din cadrul sistemului de protecție. Un proiect viabil al DGASPC Suceava este ”Reușim împreună”, după cum a spus Nadia Crețuleac, care are drept scop derularea de campanii județene de informare și mobilizare publică cu privire la implicare, voluntariat și solidaritate vizavi de copiii și tinerii din cadrul sistemului de protecție socială. Proiectul ”Luna Diasporei” va continua și în acest an cu evenimente, dezbateri și acțiuni desfășurate pe tot parcursul lunii august 2019, în colaborare cu ONG-uri și instituțiile partenere, constând în mese rotunde, dezbateri, evenimente artistice, întâlniri ale părinților plecați la muncă și reveniți în concediu, cu psihologi, asistenți sociali, preoți, polițiști, profesori etc. Copiii din sistemul de protecție merituoși vor fi premiați în cadrul campaniei ”Susținem performanța”, la fel ca și anul trecut, și în cadrul evenimentului ”Visând la un viitor mai bun”. În cadrul Campaniei Let’s Do It, Romania!, la invitația organizațiilor AREAS și Biosilva, pe 15 septembrie 2018, cu prilejul Zilei de Curățenie Globală în județul Suceava, au participat 283 de copii și adulți, beneficiari și angajați ai Protecției Copilului Suceava, care au făcut curățenie în localitățile de rezidență, campanie la care reprezentanții DGASPC Suceava promit că se vor implica și în acest an. ”Flori pentru suflet” este o altă campanie de suflet a angajaților și copiilor din DGASPC Suceava, desfășurată în parteneriat cu Asociația ”Niciodată Singur - prietenii vârstnicilor” și Fundația Principesa Margareta.

Continuitate

„Săptămâna Prevenirii”, organizată anul trecut în luna octombrie, în colaborare cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - structura regională Suceava, s-a desfășurat cu prilejul Zilei Europene împotriva Traficului de Persoane și a cuprins acțiuni la nivelul centrelor de copii și tineri din județ, prin întâlniri cu specialiști, vizionare de filme, dezbateri, acțiuni care vor continua și în acest an. Campania ”19 zile de activism împotriva violenței asupra copilului și tânărului”, dar și evenimentul ”Deschide ochii, deschide inima”, ajuns anul acesta la ediția a XIV-a, vor continua să fie organizate de DGASPC Suceava, în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, Iulius Mall și Te Aud România, în folosul copiilor, tinerilor și adulților din centrele sociale sucevene, care vor să arate că orice dizabilitate poate fi transformată în abilitate.