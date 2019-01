Avarii

Rădăuţenii racordaţi la sistemul municipal de furnizare a energiei termice au avut o surpriză neplăcută la finele săptămânii trecute, după ce au constatat, sâmbătă seară, că elemenţii caloriferelor din apartamente erau reci, mai mult, că nu se mai furniza apă caldă. Surpriza a fost şi mai mare când au observat pe site-ul furnizorului de utilităţi din localitate, SC Servicii Comunale SA, un anunţ ambiguu potrivit căruia cele două servicii, căldura şi apa caldă, urmau să se întrerupă de luni, 14 ianuarie, până joi, 17 ianuarie. Însă în noaptea de sâmbătă spre duminică furnizarea energiei termice a fost reluată, ceea ce a creat nedumerire printre rădăuţeni.

Şi ca misterul să continue, ieri dimineaţă, luni, 14 ianuarie, atât apa caldă, cât şi căldura au fost din nou întrerupte. Dilema a fost rezolvată tot ieri, după ce directorul SC Servicii Comunale SA, Romeo Galan, a făcut unele precizări: „Ne cerem scuze pentru disconfortul pe care l-am creat în casele rădăuţenilor, însă la această oră (n.r. – luni, ora 17.00), furnizarea energiei termice şi a apei calde a fost reluată. Într-adevăr, sâmbătă seară am avut o avarie în cartierul Obor şi, după ce s-a intervenit cu toate mijloacele, a fost reluată furnizarea în jurul orei 02.00 ale nopţii de sâmbătă spre duminică. Se pare că anunţul postat pe site-ul nostru nu a fost redactat în termenii cei mai expliciţi şi de aceea s-a înţeles că sistăm furnizarea apei calde şi a căldurii până joi, 17 ianuarie. Nu a fost aşa! Astăzi (n.r. - luni) am intervenit încă de dimineaţă pe strada Mihai Viteazul, unde era o problemă mai veche, condiţii în care am sistat energia termică şi apa caldă, însă am finalizat lucrările şi de acum totul va intra în normalitate”.