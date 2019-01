Proiect

Repartizarea a 80 de locuinţe noi, în cele patru blocuri construite recent în cartierul de dinainte de Metro, a adus o nouă provocare municipalităţii suceveane, care caută soluţii pentru a rezolva problema locurilor de parcare, zona fiind deja sufocată de maşini, deşi noii locatari nu s-au mutat încă, plus că este necesară o sistematizare rutieră mai bună.

Soluţia luată în calcul de conducerea Primăriei Suceava este să amenajeze o nouă stradă care să deservească acel cartier, prin spatele blocurilor ANL noi, în paralel cu alte lucrări de infrastructură – amenajarea de parcări şi alei de acces, după cum a precizat viceprimarul Lucian Harşovschi, invitat la emisiunea “Faţă în faţă”, moderată de Marius Cocoş, la Viva FM.

„În decembrie am comandat un studiu şi am discutat cu un proiectant, pentru că încercăm să mai creem o stradă, în spatele blocurilor. Proiectul este mai amplu, structurat pe trei capitole - parcări, alei de acces şi străzi. După ce va fi făcut proiectul, în maxim două luni, vom face licitaţie, încât din vară vom putea creiona deja în teren noile parcări. Din ce am văzut în teren, dacă ne iese aşa cum am estimat deocamdată la ochi, vor fi mai multe locuri de parcare decât maşini, ceea ce este bine”, a declarat viceprimarul Sucevei.

De altfel, realizarea unor măsuri de sistematizare rutieră şi amenajare de locuri de parcare este solicitată şi de locuitorii din zona străzii Pictor Rusu Arbore, care au şi depus un proiect în acest sens în cadrul concursului pentru bugetarea participativă, acesta fiind validat de comisia din primărie, încât are şanse să îi fie alocată suma de 100.000 de euro, din milionul de euro pus la bătaie de municipalitatea suceveană pentru 2019.