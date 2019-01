11-13 ianuarie

De vineri până duminică, în perioada 11-13 ianuarie, parterul Iulius Mall Suceava va fi învăluit în parfumul nostalgic al Târgului de Antichităţi. Prima ediţie din acest an a evenimentului aşteptat de colecţionari va dezvălui publicului o selecţie impresionantă de obiecte ancorate în trecut. Zeci de expozanţi din toate colţurile ţării îşi vor prezenta cele mai de preţ piese: bijuterii felurite, ceasuri de colecţie, porţelanuri, argintărie, viniluri, numismatică, filatelie, piese de mic mobilier, tablouri, cărţi, accesorii, decoraţiuni şi multe alte obiecte ale căror poveşti aşteaptă să fie istorisite.

Activităţi pentru cei mici

Ultimele zile de vacanţă pentru copii sunt prilej de bucurie, la Iulius Mall. Sâmbătă, de la orele 14.00 şi 15.00, în zona magazinelor pentru copii, cei mici îşi pot pune în valoare îndemânarea la atelierul de creaţie. Prima întâlnire din acest an cu minunata lume a imaginaţiei are ca temă realizarea unor rame foto decorate cu mărgele şi năsturei. Năzdrăvanii vor fi îndrumaţi de specialiştii Creativ & Deco, iar materialele necesare sunt oferite de Iulius Mall. La final, operele de artă vor putea înfrumuseţa camera ştrengarilor. Participarea este liberă, iar înscrieri se pot face în ziua desfăşurării atelierelor, la Centrul Info, în limita locurilor disponibile. În perioada aceasta, clienţii Iulius Mall se pot bucura şi de sezonul reducerilor de iarnă. Magazinele se întrec în promoţii, care ajung şi până la 80%, la îmbrăcăminte, încălţăminte, bijuterii, accesorii, cosmetice şi multe altele.

„Concertul de Anul Nou”

Şi în acest an, Iulius Mall Suceava îşi va răsfăţa clienţii cu o agendă bogată în evenimente speciale, care va debuta duminică, 13 ianuarie, cu un spectacol vocal - simfonic grandios. De la ora 19.00, la etajul Iulius Mall Suceava, Filarmonica de Stat Botoşani va susţine „Concertul de Anul Nou”. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Oprea, instrumentiştii din orchestra simfonică vor interpreta fragmente din lucrări celebre, încântând publicul prin virtuozitatea şi talentul lor. Spectacolul de excepţie va beneficia şi de prezenţa unor invitaţi speciali: soprana Elena Dincă, mezzo-soprana Maria Miron şi tenorul Andrei Lazăr. Partituri ale unor compozitori de renume, precum J. Strauss, G. Puccini, P.I. Ceaikovski, E. de Curtis, M. Penella, J. Offenbach şi mulţi alţii, vor transmite publicului emoţie şi bucurie, fiind cadoul muzical prin care Iulius Mall Suceava marchează începutul de an.