În piaţă

142 de suceveni, reprezentanţi ai transportatorilor de mărfuri din judeţ, au protestat ieri, la Bruxelles, în faţa Parlamentului European.

Grupul de suceveni a fost majoritar printre protestatarii adunaţi, alţi români din alte zone ale ţării sosind la Bruxelles în grupuri mici, cu autoturisme.

Pentru cursa aceasta, transportatorii suceveni au făcut un efort considerabil, închiriind un avion charter care a plecat de pe Aeroportul Suceava joi, în jurul orei 5.30.

Sucevenii au purtat veste portocalii pe care scrie „Bucovina – România”. În drumul spre sediul Parlamentului European, grupul de suceveni a fost oprit în mai multe rânduri de poliţiştii belgieni, care le-au cerut detalii despre autorizaţia pe care o deţin pentru a protesta.

Alin Creţu,președintele Asociației Transportatorilor de Mărfuri “Bucovina”, liderul protestatarilor plecaţi de la Suceava, a declarat că „Pachetul de Mobilitate I” este discriminatoriu faţă de transportatorii din estul Europei, care puteau practica până acum tarife mai mici, fapt care a deranjat marile puteri economice din Vest.

„Principalele nemulţumiri sunt punctele protecţioniste pentru firmele vest-europene. Noi vrem să respectăm legile, dar vrem să avem aceleaşi legi şi noi, est-europenii, şi ei, vest-europenii”, a arătat Alin Creţu.

Prin noile măsuri supuse aprobării transportatorii ar urma să fie obligaţi să revină în ţara de origine o dată la 3-4 săptămâni şi să rămână cel puţin 5 zile. Având în vedere distanţele mari pe care le au de parcurs, transportatorii români consideră că aceste măsuri au rolul de a le limita activitatea comercială.

Prezenţi ieri la Bruxelles, şi alţi transportatori de marfă din judeţul Suceava şi-au exprimat nemulţumirea vizavi de noua lege care se dorea implementată.

„Am venit aici să ne spunem ofurile şi durerile şi să fim împotriva pachetului Mobilitate 1, care ne va afecta foarte mult”, a arătat unul dintre transportatori.

„Nu vrem să se voteze această lege de mobilitate pentru că e contrară legilor de înfiinţare a Uniunii Europene, de liberă circulaţie a mărfurilor. Suntem o Europă unită sau nu?”, s-a întrebat un alt sucevean prezent ieri în capitala Uniunii Europene.

Europarlamentarii români i-au susţinut pe protestatari

Protestul comun al transportatorilor din România, Bulgaria, Ungaria şi Polonia a fost susţinut şi de europarlamentarii români.

Ana-Claudia Ţapardel a arătat că legea este discriminatorie şi nu poate fi aplicată.

„Avem o coaliţie formată din Europa Centrală şi de Est care nu acceptă această legislaţie, care pur şi simplu afectează toate companiile de transport din cele două zone. Sunt nişte măsuri arbitrare, discriminatorii, care nu fac altceva decât să afecteze această piaţă, nu fac decât să închidă toate posibilităţile pentru transportatorii din Europa Centrală şi de Est”, a arătat europarlamentarul Ana-Claudia Ţapardel.

Reprezentanţii transportatorilor români, bulgari, unguri şi polonezi au primit în jurul orei 12.00, ora Belgiei, o veste pe care au întâmpinat-o cu urale, veste adusă de europarlamentarul român Maria Grapini. Aceasta le-a transmis protestatarilor că membrii comisiei întrunite în vederea dezbaterii modificărilor legislative anunţate au decis ca o parte dintre acestea să nu mai fie puse în practică.

„România, Bulgaria şi Polonia şi toate ţările din Est trebuie să se unească şi să susţină transportul de marfă egal cu ţările din Vestul Europei. Am câştigat şi vom câştiga”, le-a transmis Maria Grapini protestatarilor din piaţa centrală din Bruxelles.

Protestatarii suceveni sunt foarte bucuroşi şi spun că cele două modificări care nu au trecut de vot erau şi cele mai importante, legate de întoarcerea acasă a şoferilor la un interval de 3-4 săptămâni şi de obligativitatea acestora de a dormi la hotel, nu în cabina autovehiculului greu. Votul de ieri nu este unul final, însă chiar şi aşa protestatarii suceveni consideră că au obţinut o victorie foarte importantă.

Aceştia au explicat că nu sunt împotriva îmbunătăţirii condiţiilor pentru şoferi şi ar suporta cheltuielile de cazare, numai că unităţile hoteliere din spaţiul comunitar nu pot asigura paza valorilor transportate de autotrenuri.

Transportatorii români şi bulgari care au fost prezenţi în faţa sediului Parlamentului European consideră că principiul egalităţii, fundament al UE, nu este respectat.

În judeţul Suceava sunt în jur de 12.000 de vehicule de transport marfă, printre cele mai multe din ţară.

Protestul de la Bruxelles a început cu intonarea Imnului de Stat al României, după care, prin intermediul unei staţii de amplificare, au fost difuzate alte cântece româneşti. Protestatarii au afişat pancarte pe care este scris „Keep Europe one <UNION>!”, „Free movement of goods is one of EU bases!”.