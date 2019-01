Bilanţ

Primăria municipiului Rădăuţi a marcat programul sărbătorilor de iarnă din Anul Centenar 2018 printr-o serie de manifestări și evenimente deosebite care au debutat la 28 noiembrie, cu sărbătorirea Zilei Bucovinei, și s-au încheiat pe 6 ianuarie, cu Revelionul Pensionarilor. În comunicatul primit la redacţie de la purtătorul de cuvânt al primăriei rădăuţene, Bianca Cepil, se arată că în toată această perioadă autorităţile administraţiei publice, în colaborare cu alte instituţii și organizaţii locale, au desfășurat ample activităţi culturale, artistice, educative sau de divertisment, activităţi care au captat atenţia unui public larg ce a depășit, de cele mai multe ori, limita administrativ-teritorială a municipiului. Astfel, au avut loc activităţi comemorative, expoziţii, spectacole, s-au împărţit cadouri copiilor, au fost desfășurate activităţi cu specific tradiţional și de divertisment, iar în noaptea de Revelion pe scenă a fost organizat un show cu Roxana Nemeș și trupele Narcotic Sound și ToDay, show finalizat cu un impresionant spectacol pirotehnic. Comisia de organizare a vegheat la încadrarea tuturor acţiunilor în cadrul de reglementare legal, beneficiind de sprijinul instituţiilor cu atribuţiuni în asigurarea ordinii și liniștii publice și a celorlalte instituţii implicate. La finalul perioadei de desfășurare a sărbătorilor s-a constatat că nu au fost înregistrate fapte de indisciplină sau de tulburare a ordinii și a liniștii publice ori de altă natură, care să denatureze scopul propus de autorităţile locale, se mai arată în comunicat. Administraţia rădăuţeană a apreciat că la evenimente au participat circa 10.000 de persoane, alte câteva mii alegând să vizioneze spectacolele și știrile la posturile locale de televiziune, în condiţiile în care numai la spectacolul din noaptea de Revelion au participat circa 3.000 de persoane care au avut plăcerea de a viziona spectacolul artistic și focul de artificii în aer liber. Purtătorul de cuvânt al primăriei mai arată „Implicarea financiară a bugetului local a fost una medie, în sensul că s-a alocat doar suma de 128.000 lei. În schimb satisfacţia celor implicaţi a fost una maximă, mai ales prin prisma faptului că din suma totală, circa de 33.500 lei au fost cheltuiţi pentru cadourile oferite copiilor din municipiu”.

Bianca Cepil: „Administraţia publică locală nu va conteni să ofere cetăţenilor municipiului bună-dispoziţie”

Un alt punct de interes din cadrul activităţilor a fost Revelionul Pensionarilor, unde au participat 192 persoane, care s-au bucurat de un meniu special, muzică live și șampanie, pentru numai 13.000 lei, diferenţa fiind suportată de administraţia locală. Bianca Cepil: „Am marcat evenimente istorice importante, am oferit cadouri copiilor de Sfântul Nicolae, am primit colindători și am întâmpinat sărbătoarea Nașterii Domnului cum se cuvine, am urat și am petrecut împreună cu vârstnicii, într-o perioadă ce se dorește a fi sărbătorită an de an, în spiritul tradiţional al Bucovinei. Am adus elemente de noutate, am evoluat faţă de anul anterior și promitem să îmbunătăţim activităţile în anul ce va urma. Administraţia publică locală nu va conteni să ofere cetăţenilor municipiului bună-dispoziţie, servicii artistice și de divertisment, să-i implice în acţiuni comemorative, să-i cointereseze în păstrarea și perpetuarea valorilor tradiţionale sau să acţioneze în interesul comunităţii. Suntem optimiști cu privire la viitor și le dorim tuturor sănătate și împliniri”, a încheiat purtătorul de cuvânt de la Primăria municipiului Rădăuţi.