Perioada 10 – 16 ianuarie

Festivalul Literar ”Mihai Eminescu”, ediţia a XXVIII-a, la Suceava, Putna, Călineşti Cuparencu

Festivalul Literar ”Mihai Eminescu”, ediţia a XXVIII-a, va avea loc la Suceava, Putna şi Călineşti Cuparencu, pe 16 şi 17 ianuarie. Pe 16 ianuarie, la ora 10:00, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, va avea loc deschiderea festivalului, în sala „Elena Greculesi”: dezbateri, colocvii, recitaluri de poezie şi muzică, lansări de carte, prezentarea Revistei Bucovina Literară, nr. 11 – 12 /2018. La ora 19:00, la Teatrul „Matei Vişniec”, vizionarea comediei „Noapte bună, tăticule!”. Pe 17 ianuarie, de la ora 10:00, plecare spre Mănăstirea Putna, la ora 12:00, depunere coroană omagială la bustul poetului Mihai Eminescu din incinta Mănăstirii Putna; la ora 12:10, decernarea Premiilor „Mihai Eminescu” pentru exegeză eminesciană pe 2018, microrecital susţinut de elevi ai Şcolii Gimnaziale Putna şi din partea invitaţilor speciali. De la ora 14.30, la Călineşti Cuparencu, recital-spectacol susţinut de elevii şcolilor Călineşti Cuparencu, Şerbăuţi şi ai Şcolii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava. Depunere de coroană omagială la bustul poetului Mihai Eminescu din Călineşti Cuparencu.

Vineri, 11 ianuarie

Conferinţa „Zece neîmpliniri ale Teatrului Românesc”, la Teatrul „Matei Vişniec”

Conferinţa „Zece neîmpliniri ale Teatrului Românesc”, condusă de criticul de teatru Călin Ciobotari, de la ora 12:00, în spaţiul expoziţional al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava.

„Rinocerii” – spectacol de teatru la Teatrul „Matei Vişniec” Suceava

Spectacolul de teatru „Rinocerii” va avea loc vineri, 11 ianuarie, de la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vişniec” Suceava.

Duminică, 13 ianuarie

„Festivalul Obiceiurilor de Iarnă pe Stil Vechi”, ediţia a VI-a, la Drăguşeni

Programul „Crăciun în Bucovina” se apropie de sfârşit. Duminică, 13 ianuarie, în jurul amiezii, în comuna Drăguşeni va avea loc „Festivalul Obiceiurilor de Iarnă pe Stil Vechi”, ediţia a VI-a. Ca în fiecare an, la Drăguşeni, manifestarea devenită tradiţie adună cete de urşi, mascaţi şi formaţii de colindători într-o paradă a obiceiurilor de iarnă, eveniment la care sunt invitaţi atât localnicii, cât şi turiştii. Credincioşii de stil vechi sărbătoresc Anul Nou cu întârziere de două săptămâni, după calendarul iulian. În fiecare an, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, credincioşii de stil vechi sărbătoresc Revelionul, iar pe 19 ianuarie sărbătoresc Boboteaza.

Concert de Anul Nou 2019, la Iulius Mall

Iulius Mall Suceava organizează duminică, 13 ianuarie, de la ora 19:00, Concertul de Anul Nou 2019, susţinut de Orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani. Dirijor: Tiberiu Oprea. Solişti: Elena Dincă, soprană, Maria Miron, mezzo-soprană, Andrei Lazăr, tenor. Intrarea este liberă.

Miercuri, 16 ianuarie

„Noapte bună, tăticule!”, la Teatrul „Matei Vişniec”

Spectacolul de teatru „Noapte bună, tăticule!” va avea loc de la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vişniec” Suceava.