Voluntariat

„Bunicii” de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca au avut parte şi în acest an de un moment special, organizat de voluntari din Ciumârna şi Moldoviţa. „Pomana porcului”, pregătită marţi, 8 ianuarie, în curtea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, pentru cei 62 de bătrâni de la Solca, de către voluntari din Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna, a fost un moment de bucurie, de comuniune, un răgaz pentru poveşti, amintiri, la care au luat parte şi copii – voluntari de la Centrul pentru Inovaţie, Voluntariat şi Iniţiativă Comunitară (CIVIC) jr. Moldoviţa.

Elevii care i-au vizitat pe „bunicii” de la Solca nu au venit cu mâna goală. Copiii le-au pregătit „bunicilor” de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca mici daruri, pe care le-au oferit împreună cu un zâmbet, o îmbrăţişare, o poezie, o vorbă bună. Seniorii, unii cu lacrimi în ochi, au început să-şi depene amintirile, să spună poveşti izvorâte din singurătate, din durerea provocată de cei apropiaţi lor care îi vizitează rar sau i-au dat uitării pentru totdeauna.

„Gustul sărbătorilor de-acasă”

Omul care a iniţiat această frumoasă acţiune umanitară, o adevărată lecţie de generozitate, este profesoara Daniela Ceredeev, directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, om cu veleităţi de lider, de mentor în educaţie, o persoană a cărei inimă străluceşte mereu, pentru că dăruieşte mereu. Alături de preotul Dan Ceredeev, parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna, de mai mulţi voluntari din parohie, gospodari pricepuţi, Daniela Ceredeev a dorit ca şi în acest an să le aducă aminte „bunicilor” de la Solca („rătăciţi de cei dragi”) de „gustul sărbătorilor de-acasă”.

„Poate că acesta este cel mai frumos dar pe care am reuşit să ni-l facem de aceste sărbători. Am pregătit noi înşine masa celor 62 de bunici de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Şi nu un prânz ca oricare. Tochitură (<pomana porcului> chiar atunci tăiat), <mămăligă de barabule>, lapte acru-n cofă şi brânză de burduf. Apoi, şorici şi prăjituri. Împreună cu copiii - voluntari CIVIC jr., am avut un nou răgaz de a depăna cu dânşii tulburătoare poveşti de viaţă. Şi iar ne-a mărturisit bunica Doiniţa că <viaţa sa a fost o doină>. Şi noi ştim că doina e un cântec de jale. O jale pe care azi am încercat s-o îmblânzim puţin”, a spus Daniela Ceredeev.

Recunoştinţă

Directoarea Ceredeev aduce mulţumiri şi este recunoscătoare oamenilor care s-au „jertfit” în această zi pentru a bucura nişte bătrâni singuri: Elena Bonzeac, Lucian Cocerhan, Daniel Corneţchi, Gabriel Diaconiţa, Florin Iliesi, Titi Loba, Ioana Medviciuc, Rodica şi Mihai Michitiuc, Genoveva Mnesciuc, Cristina Moisa, Olimpia şi Constantin Moisa, Ştefan Paşcaniuc, Loredana Strugariu, Ioana Vatamaniuc. Recunoştinţa iniţiatorilor acţiunii de marţi se îndreaptă şi către „copiii minunaţi, voluntari CIVIC jr. – Centrul pentru Inovaţie, Voluntariat şi Iniţiativă Comunitară, pentru timp şi pentru micile daruri pe care le-au pregătit cu multă dragoste pentru bunicii de la Solca. Recunoştinţă pentru acest dar Parohiei <Sfântul Ierarh Nicolae> Ciumârna”.

Bucuria bătrânilor de la Solca este greu de descris în cuvinte după ziua de marţi, după masa îmbelşugată, veselia şi emoţiile pe care le-au trăit, dar bucuria voluntarilor care le-au pregătit darurile şi bucatele este poate şi mai mare, „este emoţia şi împlinirea dragului de oameni”, după cum a spus Daniela Ceredeev.