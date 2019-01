„Învăţ să nu fiu sărac”

Proiectul „Învăţ să nu fiu sărac”, iniţiat de Fundaţia FARA şi realizat cu sprijinul United Way Romania şi Profi, proiect de care au beneficiat peste 490 de persoane defavorizate din judeţul Suceava, s-a încheiat la începutul acestui an. Pe parcursul întregului an 2018, acest proiect a lăsat o amprentă vie peste comunităţile în care educaţia reprezenta doar un concept abstract.

„2018 a fost anul în care 175 de elevi s-au îndrăgostit de şcoală, anul în care familiile acestor elevi au primit susţinerea şi suportul necesar spre înţelegerea importanţei educaţiei pentru viitorul copiilor lor”, au spus reprezentanţii FARA. Cei mai mulţi copii săraci ajutaţi în cadrul proiectului provin din comunele Preuteşti (satele Bahna Arini, Basarabi etc.) şi Baia (satele Baia, Bogata).

„Sărăcia le îngreunează şi, de multe ori, le împiedică oamenilor accesul la educaţie”

În judeţul Suceava, oportunităţile economice şi de infrastructură sunt limitate. Multe familii şi în special copiii sunt afectaţi de rata ridicată de şomaj, consumul de alcool, violenţa domestică şi destrămarea familiei în urma plecării unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate. Drept urmare, multe familii sunt în imposibilitatea de a-şi sprijini copiii în procesul educaţional, iar rata abandonului şcolar, începând încă de la nivelul şcolii primare, este foarte mare.

„Cercetările au arătat că sărăcia le îngreunează şi, de multe ori, le împiedică oamenilor accesul la educaţie. Pe de altă parte, se consideră că cei care beneficiază de educaţie sunt mai puţin expuşi riscului sărăciei. Aşadar educaţia, încă de la nivelul ciclului primar, joacă un rol vital în ruperea acestui cerc vicios. Programul iniţiat de Fundaţia FARA şi desfăşurat cu ajutorul şi susţinerea United Way Romania şi Profi a avut ca scop reducerea abandonului şcolar şi menţinerea copiilor în învăţământul primar”, sunt de părere iniţiatorii programului social.

Suport educaţional pentru efectuarea temelor

Unul dintre obiectivele proiectului „Învăţ să nu fiu sărac”, iniţiat de FARA, a fost oferirea de suport educaţional pentru efectuarea temelor. Activităţile educaţionale s-au desfăşurat sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul programului, pe baza unui curriculum adaptat. Copiii au participat la activităţile instructiv-educative câte trei ore pe zi pentru a recupera decalajele de cunoştinţe şi pentru a corecta dificultăţile de limbaj.

Activităţile au fost centrate pe grupuri mici în funcţie de vârstă şi cunoştinţe, cu focalizare pe anumite arii curriculare (matematică, limba română, ştiinţe etc.). Un alt scop atins de organizatorii programului social a fost oferirea de oportunităţi suplimentare de învăţare prin crearea de contexte noi. Copiii au beneficiat de activităţi de socializare, activităţi extraşcolare care au fost organizate de către Fundaţia FARA în parteneriat cu alte instituţii. S-au organizat vizite la muzeu, tabere şcolare, excursii etc.

Fundaţia FARA le-a oferit copiilor o masă caldă pe zi la şcoală

Nu au fost neglijate nici familiile copiilor defavorizaţi. Li s-a oferit un suport pentru a asigura copiilor un mediu propice dezvoltării armonioase. Asistenţii sociali, împreună cu mediatorii sociali, au identificat problemele existente în familiile copiilor şi au stabilit un program de intervenţie adaptat nevoilor reale (rechizite, haine, medicamente, produse de curăţenie etc.). Pe parcursul anului 2018, copiii au primit din partea Fundaţiei FARA o masă caldă pe zi la şcoală, prilej cu care au deprins şi norme de comportare civilizată în societate.

„Prevenirea abandonului şcolar şi eradicarea sărăciei prin educaţie sunt azi programe de succes din cadrul Fundaţiei FARA, însă nu ar fi fost posibile fără sprijinul celor care îşi dedică întreaga viaţă celui mai nobil dintre scopuri, acela de a ajuta. Le mulţumim celor de la United Way Romania şi de la Profi, fără de care acest program nu ar fi fost un succes”, au transmis reprezentanţii FARA.