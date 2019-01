Sălbăticie

O agresiune foarte gravă petrecută deja de mai bine de două săptămâni nu s-a soldat cu vreo reacţie notabilă din partea poliţiştilor ori a procurorilor. În noaptea de 23 spre 24 decembrie, la Mălini, doi fraţi au fost bătuţi crunt de un numeros grup de consăteni. Unul dintre fraţi, principalul vizat de agresori, a fost bătut cu parii din cap până în picioare şi, mai grav, a fost tăiat cu cuţitul în zona pieptului, în apropiere de gât. Şi modul în care a fost comisă fapta demonstrează că este vorba de mai mult decât o „păruială” rurală pe fond de consum de alcool. Tinerii bătuţi au fost blocaţi în trafic şi urmăriţi pe ogoarele din Mălini, până când agresorii i-au ajuns din urmă.

Un conflict mai vechi a degenerat în Ajun de Crăciun

Ion Muscă, în vârstă de 25 de ani, a fost principala victimă a agresiunii, alături de fratele său, Vasile, în vârstă de 17 ani.

Ion Muscă a relatat că în seara zilei de 23 decembrie se afla în Peco Alpin din Mălini, la o masă, cu mai mulţi prieteni şi cu fraţii săi. La o altă masă erau alţi tineri din Mălini, cu care fraţii Muscă au avut conflicte în trecut. Ion Muscă spune că ceilalţi tineri s-au „uitat urât la el”, însă în incintă nu s-a întâmplat nimic.

În benzinărie nu s-a întâmplat nimic reprobabil, grupurile plecând fiecare cu maşinile. Fraţii Muscă au mers până la Slatina, în vizită, iar când veneau spre casă, în jurul miezului nopţii, drumul lor cu maşina s-a oprit pe raza satului Pâraie, comuna Mălini.

„Mi-au tăiat calea două maşini, care pur şi simplu au blocat drumul. Am luat-o pe un drum secundar, am intrat cu maşina pe ogoare şi nu am mai putut înainta. În maşină eram patru, din care doi fraţi de-ai mei. Am luat-o la fugă pe jos toţi patru, în direcţii diferite. La un moment dat m-am împiedicat şi am căzut. Au venit spre mine 10-12 indivizi, care au început să dea în mine, cu pari, leviere, dar aveau şi o sabie sau un cuţit, nu am putut să-mi dau seama. Mi-au strigat că mă omoară şi m-au lovit până când nu m-am mai mişcat”, a declarat Ion Muscă.

Găsit aproape inconştient, plin de sânge şi îngheţat de frig

Tânărul povesteşte că s-a târât până într-o livadă din apropiere, unde spre norocul său a fost auzit de o femeie, care l-a găsit aproape inconştient. El avea degetele îngheţate şi sângera puternic în zona pieptului. Tânărul spune că dacă nu ar fi murit din caza leziunilor, putea să-i fie fatală hipotermia, dacă nu era găsit de acea femeie.

Ion Muscă a fost internat pe secţia de Ortopedie cu o plagă înjunghiată în zona cervicală-faţă, o plagă tăiată la ureche, traumatism cranio-cerebral şi fractură de antebraţ drept. El a fost externat acum câteva zile. Are încă de stat cu braţul în ghips, având fractură cu deplasare, operată şi cu montare de tijă, traumatism cranio-facial, plus tăietura de sub gât, care a fost suturată.

Fratele său, în vârstă de 17 ani, a scăpat ceva mai uşor, fiind internat la Spitalul Municipal Fălticeni.

Victima încă aşteaptă informaţii concrete despre anchetă şi încadrarea faptei

Ion Muscă consideră, şi are motive să o facă, că ar fi putut fi mort în urma agresiunii. Poliţiştii de la Secţia Rurală Mălini i-au spus că trebuie să aştepte concluziile medico-legale şi că dosarul este trimis la Parchet, cu propunere de încadrare a faptei la tentativă de omor.

Procurorii trebuie să stabilească dacă în cauză este vorba de o tentativă de omor sau de infracţiunea de vătămare corporală. În primul caz, în mod normal autorii ar trebui arestaţi preventiv. Oricare ar fi situaţia, cert este că nu a existat o reacţie imediată după o astfel de faptă, care ar fi putut consta măcar în emiterea unor ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmate de măsuri restrictive faţă de suspecţi.

Ancheta poliţiştilor de la Mălini se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Ion Muscă spune că din grupul de agresori i-a putut identifica pe fraţii Cătălin şi Vasile Vodă, pe un anume Mihai Ilişeşcu şi pe Ionuţ Chiosa, toţi din Mălini.

Leziunile suferite de tânăr vor necesita în jur de 65 de zile de îngrijiri medicale, au estimat preliminar medicii.